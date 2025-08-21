◆米大リーグ フィリーズ１１―２マリナーズ（２０日、米ワシントンＤＣ＝ナショナルズパーク）

フィリーズのトレイ・ターナー遊撃手が２０日（日本時間２１日）、本拠のマリナーズ戦に６打数５安打の猛打で打率を３割３厘に引き上げ、この日無安打に終わった１位スミス（ドジャース）の３割４厘に次いでリーグ２位に急浮上、一気に首位打者争いに食い込んできた。

この日は中越え三塁打、左前安打、三ゴロ併殺打、中前安打、二塁強襲安打、二塁内野安打。自慢の快足を生かして２本の内野安打もマーク。また、２盗塁も決めて２年ぶり７度目の３０盗塁もクリアした。

現地１１日からの連続試合安打を１０に伸ばしたが、１４日のナショナルズ戦からは３→２→３→３→４→１→５と７試合で３安打以上の猛打賞が５度あるなど３４打数２１安打で、それまでの２割８分１厘から一気に引き上げた。

右打者ながら２０２１年に首位打者を獲得した経験のあるシュアなバッター。本塁打と打点でリーグ首位を走るシュワバーと驚異の１、２番コンビで首位快走のフィリーズを牽引している。