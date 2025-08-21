顔や体型だけじゃない。男性が「女性の色気」を感じるポイント
男性は女性のどこを見て「色っぽいな」と感じるのでしょうか？
顔や体型などと女性としてはイメージしてしまうところですが、実はそれ以外にも色気を感じています。
そこで今回は、そんな男性が「女性の色気」を感じるポイントをチェックしてみましょう。
丁寧で上品な言葉遣い
女性の丁寧で上品な言葉遣いに色気を感じてしまう男性は少なくありません。
言葉を選んでいるような雰囲気や、穏やかな表情や仕草にドキドキしてしまうのです。
なので、気になる男性の前では、発言する言葉を選ぶような意識を持って話すように心がけましょう。
落ち着き感のある所作
落ち着き感のある女性の所作に男性は色っぽさを感じるもの。
物を置くときや扉を閉めるときに音を立てないようにしたり、ドタドタと大股で足音を立てて歩かないようにしたりするだけで男性の目には大人っぽく映り、品の良さ、育ちの良さまでイメージさせるでしょう。
急いでいる時や忙しい時は、ついなりふり構わない行動をしてしまいがちですが、一旦心を落ち着ける余裕を持つように意識するのが大切です。
ちょっと意識を変えるだけで、男性に色っぽさを感じさせることができるので、ぜひ今回紹介した行動を取り入れてみてくださいね。
