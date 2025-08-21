この愛情もう抑えられない。男性が本命女性だけにする「特別行動」
男性は愛情が募るあまり、無意識に愛する女性だけにしか見せない言動をするもの。
そこで今回は、男性が本命女性だけにする「特別行動」を紹介します。
女性を下の名前で呼ぶ
男性は本命女性にゾッコンになると、親しみを込めて下の名前で呼ぶようになります。
これは女性との関係性をもっと親密なものにしたい気持ちの表れであると同時に、周囲に「彼女と俺は特別な関係」ということをアピールする目的もあるでしょう。
他の女性のことを話題にしない
男性は本命女性に対して自分が一途であることをアピールするようになる傾向も。
将来の話をする
男性は本命女性との将来を漠然とても思い描いているもので、２人きりになると「将来は…」などと語りかけてくるでしょう。
将来について話をしてくるのは「隣にあなたがいてほしい」という気持ちの表れと見て間違いありません。
家族や友人に紹介しようとする
男性は本命女性との交際を真剣なものであることを証明しようと、家族や友人に本命女性のことを紹介しようとするものです。
交際をオープンにすることで、他の男性に対して「彼女に手を出すなよ」という牽制も兼ねている場合もあります。
本命女性に対しての愛情に抑えが効かなくなる男性は少なくなく、必ずと言っていいほど今回紹介した行動をするはずなので、ぜひ交際中の男性の本気度を確かめる際の参考にしてみてくださいね。
