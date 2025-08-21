プライム会員が追加料金なしで視聴できる試合は？ 『NBA on Prime』の25－26シーズン配信試合が発表
8月21日、Prime Videoは「NBA 2025-26シーズン」について、プライム会員特典対象のライブ配信サービス『NBA on Prime』の全試合スケジュールを発表した。
『NBA on Prime』では、レギュラーシーズンからプレーオフ、そしてNBAファイナルまで、シーズンを通して注目の試合を配信。プライム会員であれば追加料金なしで視聴することができる。
記念すべき『NBA on Prime』の開幕を飾るのは、昨シーズンのプレーオフでも激突した強豪同士の2試合。10月25日8時30分（日本時間、以下同）からニューヨーク・ニックス対ボストン・セルティックスの一戦が、同日11時からはミネソタ・ティンバーウルブズ対ロサンゼルス・レイカーズの試合が配信される。
11月にはシーズン中のトーナメント「エミレーツNBAカップ 2025」が開催。『NBA on Prime』では、グループプレイ最終日の2試合に加え、一発勝負のノックアウトラウンドは、準々決勝から決勝までの全7試合をライブ配信。トーナメントの緊迫した戦いを余すことなく届ける。
また、日本ファン待望の一戦として、2月6日には河村勇輝が所属するシカゴ・ブルズとトロント・ラプターズの試合を配信。さらに4月10日には、八村塁所属のレイカーズとステフィン・カリー擁するゴールデンステイト・ウォリアーズによる対決も予定されている。
シーズンのクライマックスとなるポストシーズンも手厚くカバー。「SoFiプレーイントーナメント」6試合に加え、プレーオフの約3分の1の試合を配信。さらに、ウェスタン・カンファレンス・ファイナルとNBAファイナルは全試合が配信されることが決定した。
なお、Prime Videoのサブスクリプションでは、より多くの試合を視聴できる「NBA League Pass」も提供される。こちらはプライム会員以外も別途登録が可能となっている。
■『NBA on Prime』の全試合スケジュール
※全て日本時間
◯10月25日:オープニングナイト
8:30 セルティックスvsニックス
11:00 ウルブズvsレイカーズ
◯11月1日：NBAカップ
8:00 セルティックスvsシクサーズ
10:30 レイカーズvsグリズリーズ
◯11月8日：NBAカップ
9:30 ロケッツvsスパーズ
12:00 ウォリアーズvsナゲッツ
◯11月15日：NBAカップ
9:00 ヒートvsニックス
11:30 ウォリアーズvsスパーズ
◯11月22日：NBAカップ
9:00 ペイサーズvsキャバリアーズ
11:30 ナゲッツvsロケッツ
◯11月29日：NBAカップ
9:30 バックスvsニックス
12:00 マーベリックスvsレイカーズ
◯12月6日
9:00 レイカーズvsセルティックス
11:30 マーベリックスvsサンダー
◯12月10日-17日
NBAカップ ノックアウトラウンド
準々決勝から決勝まで全7試合ライブ配信
◯12月20日
9:00 シクサーズvsニックス
11:30 サンダーvsウルブズ
◯12月27日
9:30 セルティックスvsペイサーズ
12:00 クリッパーズvsブレイザーズ
◯1月3日
9:30 ホークスvsニックス
12:00 サンダーvsウォリアーズ
◯1月11日
3:00 マーベリックスvsキャバリアーズ
◯1月16日
4:00 グリズリーズvsマジック
9:30 サンダーvsロケッツ
12:00 ニックスvsウォリアーズ
◯1月19日
2:00 マジックvsグリズリーズ
◯1月23日
9:30 ウォリアーズvsマーベリックス
12:00 レイカーズvsクリッパーズ
◯1月24日
9:00 ロケッツvsピストンズ
11:30 ペイサーズvsサンダー
◯1月30日
9:00 バックスvsウィザーズ
11:30 サンダーvsウルブズ
◯2月1日
5:00 スパーズvsホーネッツ
◯2月6日
9:30 ブルズvsラプターズ
12:00 シクサーズvsレイカーズ
◯2月7日
9:30 ニックスvsピストンズ
12:00 クリッパーズvsキングス
◯2月8日
8:00 マーベリックスvsスパーズ
◯2月13日
9:30 バックスvsサンダー
12:00 マーベリックスvsレイカーズ
◯2月20日
9:30 ピストンズvsニックス
12:00 セルティックスvsウォリアーズ
◯2月27日
9:30 ロケッツvsマジック
12:00 ウルブズvsクリッパーズ
◯3月1日
5:00 ロケッツvsヒート
◯3月6日
9:30 ウォリアーズvsロケッツ
12:00 レイカーズvsナゲッツ
◯3月8日
5:00 マジックvsウルブズ
◯3月13日
8:00 シクサーズvsピストンズ
10:30 セルティックスvsサンダー
◯3月14日
8:30 ニックスvsペイサーズ
11:00 ウルブズvsウォリアーズ
◯3月15日
4:00 バックスvsホークス
◯3月29日
4:00 スパーズvsバックス
◯4月3日
8:30 レイカーズvsサンダー
11:00 キャバリアーズvsウォリアーズ
◯4月5日
4:00 スパーズvsナゲッツ
◯4月10日
8:30 セルティックスvsニックス
11:00 レイカーズvsウォリアーズ
◯4月11日
8:30 キャバリアーズvsホークス
11:00 サンダーvsナゲッツ
◯4月15日-18日
プレーイントーナメント 6試合ライブ配信
◯4月19日~
プレーオフ 約3分の1の試合を配信
（ウェスタン・カンファレンス・ファイナル&NBAファイナル全試合を含む）
【画像】『NBA on Prime』の全試合スケジュール