プライム会員が追加料金なしで視聴できる試合は？ 『NBA on Prime』の25－26シーズン配信試合が発表

8月21日、Prime Videoは「NBA 2025-26シーズン」について、プライム会員特典対象のライブ配信サービス『NBA on Prime』の全試合スケジュールを発表した。

『NBA on Prime』では、レギュラーシーズンからプレーオフ、そしてNBAファイナルまで、シーズンを通して注目の試合を配信。プライム会員であれば追加料金なしで視聴することができる。

記念すべき『NBA on Prime』の開幕を飾るのは、昨シーズンのプレーオフでも激突した強豪同士の2試合。10月25日8時30分（日本時間、以下同）からニューヨーク・ニックス対ボストン・セルティックスの一戦が、同日11時からはミネソタ・ティンバーウルブズ対ロサンゼルス・レイカーズの試合が配信される。

11月にはシーズン中のトーナメント「エミレーツNBAカップ 2025」が開催。『NBA on Prime』では、グループプレイ最終日の2試合に加え、一発勝負のノックアウトラウンドは、準々決勝から決勝までの全7試合をライブ配信。トーナメントの緊迫した戦いを余すことなく届ける。

また、日本ファン待望の一戦として、2月6日には河村勇輝が所属するシカゴ・ブルズとトロント・ラプターズの試合を配信。さらに4月10日には、八村塁所属のレイカーズとステフィン・カリー擁するゴールデンステイト・ウォリアーズによる対決も予定されている。

シーズンのクライマックスとなるポストシーズンも手厚くカバー。「SoFiプレーイントーナメント」6試合に加え、プレーオフの約3分の1の試合を配信。さらに、ウェスタン・カンファレンス・ファイナルとNBAファイナルは全試合が配信されることが決定した。

なお、Prime Videoのサブスクリプションでは、より多くの試合を視聴できる「NBA League Pass」も提供される。こちらはプライム会員以外も別途登録が可能となっている。

■『NBA on Prime』の全試合スケジュール



※全て日本時間

◯10月25日:オープニングナイト



8:30 セルティックスvsニックス



11:00 ウルブズvsレイカーズ

◯11月1日：NBAカップ



8:00 セルティックスvsシクサーズ



10:30 レイカーズvsグリズリーズ

◯11月8日：NBAカップ



9:30 ロケッツvsスパーズ



12:00 ウォリアーズvsナゲッツ

◯11月15日：NBAカップ



9:00 ヒートvsニックス



11:30 ウォリアーズvsスパーズ

◯11月22日：NBAカップ



9:00 ペイサーズvsキャバリアーズ



11:30 ナゲッツvsロケッツ

◯11月29日：NBAカップ



9:30 バックスvsニックス



12:00 マーベリックスvsレイカーズ

◯12月6日



9:00 レイカーズvsセルティックス



11:30 マーベリックスvsサンダー

◯12月10日-17日



NBAカップ ノックアウトラウンド



準々決勝から決勝まで全7試合ライブ配信

◯12月20日



9:00 シクサーズvsニックス



11:30 サンダーvsウルブズ

◯12月27日



9:30 セルティックスvsペイサーズ



12:00 クリッパーズvsブレイザーズ

◯1月3日



9:30 ホークスvsニックス



12:00 サンダーvsウォリアーズ

◯1月11日



3:00 マーベリックスvsキャバリアーズ

◯1月16日



4:00 グリズリーズvsマジック



9:30 サンダーvsロケッツ



12:00 ニックスvsウォリアーズ

◯1月19日



2:00 マジックvsグリズリーズ

◯1月23日



9:30 ウォリアーズvsマーベリックス



12:00 レイカーズvsクリッパーズ

◯1月24日



9:00 ロケッツvsピストンズ



11:30 ペイサーズvsサンダー

◯1月30日



9:00 バックスvsウィザーズ



11:30 サンダーvsウルブズ

◯2月1日



5:00 スパーズvsホーネッツ

◯2月6日



9:30 ブルズvsラプターズ



12:00 シクサーズvsレイカーズ

◯2月7日



9:30 ニックスvsピストンズ



12:00 クリッパーズvsキングス

◯2月8日



8:00 マーベリックスvsスパーズ

◯2月13日



9:30 バックスvsサンダー



12:00 マーベリックスvsレイカーズ

◯2月20日



9:30 ピストンズvsニックス



12:00 セルティックスvsウォリアーズ

◯2月27日



9:30 ロケッツvsマジック



12:00 ウルブズvsクリッパーズ

◯3月1日



5:00 ロケッツvsヒート

◯3月6日



9:30 ウォリアーズvsロケッツ



12:00 レイカーズvsナゲッツ

◯3月8日



5:00 マジックvsウルブズ

◯3月13日



8:00 シクサーズvsピストンズ



10:30 セルティックスvsサンダー

◯3月14日



8:30 ニックスvsペイサーズ



11:00 ウルブズvsウォリアーズ

◯3月15日



4:00 バックスvsホークス

◯3月29日



4:00 スパーズvsバックス

◯4月3日



8:30 レイカーズvsサンダー



11:00 キャバリアーズvsウォリアーズ

◯4月5日



4:00 スパーズvsナゲッツ

◯4月10日



8:30 セルティックスvsニックス



11:00 レイカーズvsウォリアーズ

◯4月11日



8:30 キャバリアーズvsホークス



11:00 サンダーvsナゲッツ

◯4月15日-18日



プレーイントーナメント 6試合ライブ配信

◯4月19日~



プレーオフ 約3分の1の試合を配信



（ウェスタン・カンファレンス・ファイナル&NBAファイナル全試合を含む）

【画像】『NBA on Prime』の全試合スケジュール









