プライム会員が追加料金なしで視聴できる試合は？ 『NBA on Prime』の25－26シーズン配信試合が発表

　8月21日、Prime Videoは「NBA 2025-26シーズン」について、プライム会員特典対象のライブ配信サービス『NBA on Prime』の全試合スケジュールを発表した。


『NBA on Prime』では、レギュラーシーズンからプレーオフ、そしてNBAファイナルまで、シーズンを通して注目の試合を配信。プライム会員であれば追加料金なしで視聴することができる。


　記念すべき『NBA on Prime』の開幕を飾るのは、昨シーズンのプレーオフでも激突した強豪同士の2試合。10月25日8時30分（日本時間、以下同）からニューヨーク・ニックス対ボストン・セルティックスの一戦が、同日11時からはミネソタ・ティンバーウルブズ対ロサンゼルス・レイカーズの試合が配信される。


　11月にはシーズン中のトーナメント「エミレーツNBAカップ 2025」が開催。『NBA on Prime』では、グループプレイ最終日の2試合に加え、一発勝負のノックアウトラウンドは、準々決勝から決勝までの全7試合をライブ配信。トーナメントの緊迫した戦いを余すことなく届ける。


　また、日本ファン待望の一戦として、2月6日には河村勇輝が所属するシカゴ・ブルズとトロント・ラプターズの試合を配信。さらに4月10日には、八村塁所属のレイカーズとステフィン・カリー擁するゴールデンステイト・ウォリアーズによる対決も予定されている。


　シーズンのクライマックスとなるポストシーズンも手厚くカバー。「SoFiプレーイントーナメント」6試合に加え、プレーオフの約3分の1の試合を配信。さらに、ウェスタン・カンファレンス・ファイナルとNBAファイナルは全試合が配信されることが決定した。


　なお、Prime Videoのサブスクリプションでは、より多くの試合を視聴できる「NBA League Pass」も提供される。こちらはプライム会員以外も別途登録が可能となっている。


■『NBA on Prime』の全試合スケジュール

※全て日本時間


◯10月25日:オープニングナイト

8:30 セルティックスvsニックス

11:00 ウルブズvsレイカーズ


◯11月1日：NBAカップ

8:00 セルティックスvsシクサーズ

10:30 レイカーズvsグリズリーズ


◯11月8日：NBAカップ

9:30 ロケッツvsスパーズ

12:00 ウォリアーズvsナゲッツ


◯11月15日：NBAカップ

9:00 ヒートvsニックス

11:30 ウォリアーズvsスパーズ


◯11月22日：NBAカップ

9:00 ペイサーズvsキャバリアーズ

11:30 ナゲッツvsロケッツ


◯11月29日：NBAカップ

9:30 バックスvsニックス

12:00 マーベリックスvsレイカーズ


◯12月6日

9:00 レイカーズvsセルティックス

11:30 マーベリックスvsサンダー


◯12月10日-17日

NBAカップ ノックアウトラウンド

準々決勝から決勝まで全7試合ライブ配信


◯12月20日

9:00 シクサーズvsニックス

11:30 サンダーvsウルブズ


◯12月27日

9:30 セルティックスvsペイサーズ

12:00 クリッパーズvsブレイザーズ


◯1月3日

9:30 ホークスvsニックス

12:00 サンダーvsウォリアーズ


◯1月11日

3:00 マーベリックスvsキャバリアーズ


◯1月16日

4:00 グリズリーズvsマジック

9:30 サンダーvsロケッツ

12:00 ニックスvsウォリアーズ


◯1月19日

2:00 マジックvsグリズリーズ


◯1月23日

9:30 ウォリアーズvsマーベリックス

12:00 レイカーズvsクリッパーズ


◯1月24日

9:00 ロケッツvsピストンズ

11:30 ペイサーズvsサンダー


◯1月30日

9:00 バックスvsウィザーズ

11:30 サンダーvsウルブズ


◯2月1日

5:00 スパーズvsホーネッツ


◯2月6日

9:30 ブルズvsラプターズ

12:00 シクサーズvsレイカーズ


◯2月7日

9:30 ニックスvsピストンズ

12:00 クリッパーズvsキングス


◯2月8日

8:00 マーベリックスvsスパーズ


◯2月13日

9:30 バックスvsサンダー

12:00 マーベリックスvsレイカーズ


◯2月20日

9:30 ピストンズvsニックス

12:00 セルティックスvsウォリアーズ


◯2月27日

9:30 ロケッツvsマジック

12:00 ウルブズvsクリッパーズ


◯3月1日

5:00 ロケッツvsヒート


◯3月6日

9:30 ウォリアーズvsロケッツ

12:00 レイカーズvsナゲッツ


◯3月8日

5:00 マジックvsウルブズ


◯3月13日

8:00 シクサーズvsピストンズ

10:30 セルティックスvsサンダー


◯3月14日

8:30 ニックスvsペイサーズ

11:00 ウルブズvsウォリアーズ


◯3月15日

4:00 バックスvsホークス


◯3月29日

4:00 スパーズvsバックス


◯4月3日

8:30 レイカーズvsサンダー

11:00 キャバリアーズvsウォリアーズ


◯4月5日

4:00 スパーズvsナゲッツ


◯4月10日

8:30 セルティックスvsニックス

11:00 レイカーズvsウォリアーズ


◯4月11日

8:30 キャバリアーズvsホークス

11:00 サンダーvsナゲッツ


◯4月15日-18日

プレーイントーナメント 6試合ライブ配信


◯4月19日~

プレーオフ 約3分の1の試合を配信

（ウェスタン・カンファレンス・ファイナル&NBAファイナル全試合を含む）



【画像】『NBA on Prime』の全試合スケジュール