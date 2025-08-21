どんどん心が離れていく…。男性が「重い」と感じる女性とは
男性は女性に対して「重い」と感じ始めると、女性と距離を取ろうとするようになるもの。
そうなってしまうと、関係修復はなかなか望めなくなってしまうでしょう。
そこで今回は、男性の心がどんどん離れていく「重い」女性の特徴を紹介します。
男性の交友関係をすべて把握しようとする
男性の交友関係をすべて把握しようとする女性は、男性から「重い」と思われやすいです。
浮気の心配がないか、どんな人と仲良くしているかなどを知りたいだけかも知れませんが、根掘り葉掘り聞かれると男性は「そこまで言う必要ある？」と感じてしまうでしょう。
男性の行動を監視するような言動が多い
男性の行動を監視するような言動が多い女性も「重い」と思われるでしょう。
「今日の帰宅時間は？」「その予定は誰と会うの？」などと男性のスケジュールの詳細を把握しようとしたり、男性のSNSアカウントを特定しようとしたり、男性がSNSで誰をフォローしているのか、誰にフォローされているのか、どんなことを投稿しているのかを調べたりなどは、さすがに行き過ぎです。
こうした行動の嫌気を覚える男性は少なくないので、監視と思われるような言動が控えるべきと言えます。
もし今回紹介した行動をしがちと自覚があるなら、ぜひ今すぐやめるように意識してくださいね。
🌼もしかしてメンヘラ？ 男性の「恋心が萎える瞬間」とは