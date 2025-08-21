◆米マイナー３Ａ タコマ―オクラホマシティー（２０日、米ワシントン州タコマ＝チェニースタジアム）

ドジャースの佐々木朗希投手（２３）が２０日（日本時間２１日）、傘下マイナーの３Ａオクラホマシティーで敵地のタコマ戦に先発し、４回途中で６０球を投げて３安打２失点（自責１）、２奪三振３四球で降板した。最速は９７・８マイル（約１５７・４キロ）で１６０キロには及ばなかった。

初回先頭打者・テーラーの初球に、前回の最速を上回る９６・５マイル（約１５５・３キロ）をマーク。三塁へのセーフティーバントが内野安打になって出塁を許したが、続く左打ちのトーマスの送りバントは軽快な動きでのフィールディングを見せて一塁をアウトにした。１死二塁と得点圏に走者を背負うと、３番のロブレスは二飛に打ち取り、続くフォードに三塁への内野安打を許したが、２死一、三塁でメジャー通算４１本塁打のタベラスを中直に打ち取って無失点で切り抜けた。

２回は、先頭のウィリアムソンからスプリットで空振り三振。続く左打ちのマストロブオニには４球連続で直球がボールとなって四球を与えた。さらに続くリバスにはピッチクロック違反でボールになる不運もあって四球などもあって１死一、三塁となると、９番打者のマーローに右犠飛を許して先取点を献上。さらに２死一、二塁のピンチを迎えたが、トーマスを右飛に打ち取って追加点は与えなかった。

同点となった３回は先頭のロブレスを４球連続スプリットで三ゴロ。続く打者も遊ゴロに打ち取ると、タベラスを中直に打ち取り、この試合初めて３者凡退で抑えた。３回を終えて４９球だったが、４回も続投。先頭打者から３球連続スプリットで空振り三振を奪い、続く打者に四球を与えて降板した。

５月に右肩痛のため負傷者リスト（ＩＬ）に入り、リハビリを続けている朗希。この日は２度目のマイナーでのリハビリ登板となった。復帰後初で９７日ぶりの対外試合登板だった１４日（同１５日）のアルバカーキ戦に先発した際には、新球のツーシームやカットボールを試すなどしたが、２回０／３で４１球を投げ６安打３失点で、予定されていた３イニングを投げきれず、最速も９５・７マイル（約１５４・０キロ）止まりだった。

朗希は試合後に「まずは健康面で不安なく投げられて、終えることができてまずそこはよかったと思う」と手応えを口にしていた。８月中の復帰も見据えるロバーツ監督は、球速が上がりきらなかったことについて「少し驚いた。心配とまでは言わないが、期待としては最速１６０キロ台に乗せることです」と話しながらも「実は本人は球速が落ちていることに気づいていなかったそうだ。今週は球速が上がるはずだと話していた」と、期待を込めていた。