食欲と理性のせめぎ合い？立体パズル「おにぎりパズル」登場

株式会社メガハウスが展開する、食品モチーフの立体パズル「解体パズルLite」シリーズから、思わず食べたくなってしまう新作「解体パズルLite おにぎりパズル」が登場します。発売は2025年8月下旬、価格は税込1408円（税抜1280円）です。

■ おにぎりは「しゃけ」派？それとも「うめ」派？

「おにぎりパズル」は、9個のお米パーツを正しく組み合わせて完成させる立体パズル。中央部分には具材として「しゃけ」または「うめ」を選んで入れることができ、最後に「のりパーツ」を付ければ、見慣れた三角形のおにぎりが完成します。

表面にはお米の粒感や艶が表現されており、リアルさとかわいらしさを兼ね備えた仕上がり。組み立てている最中、思わずお腹が空いてしまうかもしれません。

完成したおにぎりは付属の専用袋に入れてシールを貼ることで、コンビニ風のおにぎりとして飾ることも可能。インテリアグッズとしても楽しめ、コレクションアイテムとしても魅力的です。

■ おにぎりパズルは「難易度★（1）」に設定

「解体パズルLite」シリーズは、シンプルながらも組み合わせの妙を楽しめる構成が特徴ですが、今回のおにぎりパズルも「難易度★（1）」に設定されており、子どもから大人まで幅広く挑戦しやすい内容となっています。

見た目は食欲そそるのに食べられない、というギャップがたまらない一品。自分で組み立てて楽しむのはもちろん、ユーモアあふれるプレゼントとしても喜ばれそうです。

