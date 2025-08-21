下腹ペタンコ＆くびれ復活！１日１分【お腹がキュッと引き締まる】簡単エクササイズ
ぽっこり下腹やくびれのなさに悩んでいるなら、ピラティスの簡単エクササイズ【シングルレッグストレッチ・ピラティス】がおすすめ。仰向けの姿勢で脚を交互に引き寄せるシンプルな動きですが、「腹直筋」や「腹斜筋」などお腹全体にアプローチし、代謝アップや姿勢改善に効果的です。無理なく“くびれウエスト”を育てられます。
シングルレッグストレッチ・ピラティス
（１）床にひざを立てた姿勢で仰向けになる
（３）一旦息を吸って、息を吐きながら片方の脚を伸ばし、もう片方の脚のひざを曲げる（曲げた脚のひざに手を添える） ※息を吐くときはお腹を絞るイメージです
（４）息を吸いながら脚を元に戻し、息を吐きながら脚をスイッチして（３）を行う
（３）、（４）を意識をお腹に集中させながら“左右各15回を目標”にリズミカルに実践します。少々ハードなエクササイズなので、最初のうちは目標回数よりも少ない回数でもOK。正しいフォームと呼吸を意識して実践して、お腹の贅肉を効率良く引き締めていきましょうね。＜ピラティス監修：KANA（インストラクター歴３年）＞