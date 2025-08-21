深澤辰哉がバナナマン設楽統の楽屋前でパシャリ！シャツ×ジャケットスタイルのオフショットに「設楽さん大好きだな」「ニコニコでかわいい」
Snow Manの深澤辰哉が自身のInstagramのストーリーを更新。木曜隔週レギュラーを務める『ノンストップ！』（フジテレビ系）のオフショットを公開した。
■バナナマン設楽統の楽屋貼りを笑顔で指差す深澤辰哉
サラサラの前髪をナチュラルに流し、白シャツに袖丈が長めのネイビージャケットを着用した深澤。
自身の楽屋前かと思いきや、同番組のMCを務める、バナナマンの設楽統の楽屋前で、設楽の名前を両手で指差し笑顔を浮かべている。
また自身のメンバーカラー・紫で「ノンストップ！ 見てねー！」というメッセージも添えた。
深澤と設楽はプライベートでも親交があり、深澤は設楽の影響で古着にハマったと語っているほど、設楽を慕っている。
微笑ましいオフショットに、ファンからは「設楽さん大好きだなふっか」「かっこよすぎて好きしか出ない」「今日もかわいい美人かっこいい」「ニコニコでかわいい」といった声が寄せられている。
