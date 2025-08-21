解説パネルなどが並ぶ展示会場＝２０日、相武台公民館

太平洋戦争末期に高座海軍工廠（こうしょう）（神奈川県座間、大和市など）で戦闘機製造に従事した「台湾少年工」に関する展示が２０日、相模原市南区の相武台公民館で始まった。２３日には郷土史家の涌田佑さんが解説するギャラリートークが予定されている。展示は２５日を除く２６日まで。

台湾少年工は日本統治下の台湾で生まれ育った１３〜１５歳程度の少年たちで、戦闘機「雷電」などの製造に従事。展示会場では涌田さんが作成した手書きの解説文や、少年工たちの宿舎、出勤風景といった写真資料など約７０点のパネルを掲示しているほか、高座海軍工廠に勤務した目代貞子さんが元少年工たちとやりとりをした手紙なども紹介している。

展示は戦後８０年に合わせて同館が主催し、相武台歴史同好会などで構成する実行委員会が協力した。実行委メンバーは「今で言う中学生くらいの少年たちが親元を離れ、戦闘機造りに従事させられた史実を通し、戦争と平和について考える機会にしてほしい」としている。

展示は午前９時〜午後５時（２６日は正午）で、無料。２３日の涌田さんのトークは午後１時からで、同３時ごろに目代さんも来場する予定。問い合わせは、同館電話０４６（２５６）３７００。