上白石萌音「ちはやふる」発掘ショット＆美文字披露「才能溢れてる」「素敵」絶賛の声
【モデルプレス＝2025/08/21】女優の上白石萌音が20日、自身のInstagramを更新。映画「ちはやふる」シリーズ（2016年・2018年）の発掘ショットを公開した。
【写真】上白石萌音、直筆文字披露
映画から、現在放送中の日本テレビ系ドラマ「ちはやふる−めぐり−」（毎週水曜日よる10時〜）に続投している上白石は「瀬を早み 岩にせかるる 滝川の われても末に 逢うとぞ思ふ」と“発掘”したという映画撮影時のオフショットを公開。崇徳院の和歌を丁寧に書いた写真も載せており、作品への深い思いを表現している。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「美文字すぎる」「才能溢れてる」「素敵です」「感動しました」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
本作は、末次由紀氏によるシリーズ累計発行部数2,900万部を超えるヒット漫画「ちはやふる」を原作とした映画「ちはやふる−上の句−」「同−下の句−」「同−結び−」の10年後の世界を描く、令和の高校生たちが青春をかけて競技かるたに挑むドラマオリジナルストーリー。物語の舞台となる梅園高校の競技かるた部は部員が少なく、廃部寸前。そこで、高校2年生の幽霊部員・藍沢めぐる（當真あみ）が、新たに顧問となった大江奏（上白石）と出会い、運命が大きく動き出す。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】上白石萌音、直筆文字披露
◆上白石萌音、美しい文字と発掘ショットを披露
映画から、現在放送中の日本テレビ系ドラマ「ちはやふる−めぐり−」（毎週水曜日よる10時〜）に続投している上白石は「瀬を早み 岩にせかるる 滝川の われても末に 逢うとぞ思ふ」と“発掘”したという映画撮影時のオフショットを公開。崇徳院の和歌を丁寧に書いた写真も載せており、作品への深い思いを表現している。
◆上白石萌音が映画シリーズから続投「ちはやふる−めぐり−」
本作は、末次由紀氏によるシリーズ累計発行部数2,900万部を超えるヒット漫画「ちはやふる」を原作とした映画「ちはやふる−上の句−」「同−下の句−」「同−結び−」の10年後の世界を描く、令和の高校生たちが青春をかけて競技かるたに挑むドラマオリジナルストーリー。物語の舞台となる梅園高校の競技かるた部は部員が少なく、廃部寸前。そこで、高校2年生の幽霊部員・藍沢めぐる（當真あみ）が、新たに顧問となった大江奏（上白石）と出会い、運命が大きく動き出す。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】