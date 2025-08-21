ÅìÌ¾¹âÂ®¤Ë¼Ö¤¬Å¾Íî¡¡ÌµÌÈµö±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¡Ê47¡Ë¤Ë¹´¶Ø3Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¡¡ÉÍ¾¾
º£Ç¯6·î¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô¤Î»ÔÆ»¤«¤é±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤òÅìÌ¾¹âÂ®¤ËÅ¾Íî¤µ¤»¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢ÌµÌÈµö±¿Å¾¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¤ËÂÐ¤·¡¢ºÛÈ½½ê¤Ï¹´¶Ø3Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È½·è¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¾Î¡¦ÀÅ²¬¸©¸æÁ°ºê»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¦ÜÔÎÓ°¡¼ùÌéÈï¹ð¡Ê47¡Ë¤Ç¤¹¡£È½·è¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÜÔÎÓÈï¹ð¤Ïº£Ç¯6·î1Æü¡¢ÉÍ¾¾»ÔÆâ¤ÇÌµÌÈµö±¿Å¾¤ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤òÅìÌ¾¹âÂ®¤ËÅ¾Íî¤µ¤»¤ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢5·î²¼½Ü¤«¤é6·î2Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢³ÐÀÃºÞ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¤ÎÈ½·è¸øÈ½¤Ç¡¢ÃÏºÛÉÍ¾¾»ÙÉô¤ÎÈîÅÄ·°ºÛÈ½´±¤Ï¡¢¡ÖÌÈµö¼è¤ê¾Ã¤·½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÌµÌÈµö±¿Å¾¤·¤¿¤Î¤Ï´í¸±¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤·¡¢ÜÔÎÓÈï¹ð¤Ë¹´¶Ø3Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
