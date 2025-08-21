ミスド“秋のいもくり”ドーナツ、8月27日登場 ねっとり食感UPの「さつまいもド」＆「くりド」全5種
【モデルプレス＝2025/08/21】ミスタードーナツでは、秋の訪れを感じる「さつまいもド」3種と「くりド」2種を、8月27日（水）から期間限定で発売する。
【写真】ミスド「もっちゅりん」品切れを謝罪
新たな季節の訪れを予感させるこの時期、ミスタードーナツでは「秋のいもくり推しド合戦」をテーマに、季節の素材である「さつまいも」と「くり」をドーナツで表現した商品を展開。
「さつまいもド」はしっとり＆ねっとり食感のさつまいもをイメージした生地が特長で、今年はさらにさつまいものねっとり食感にこだわり開発。
とろりとした濃蜜いもソースや、しっとりなめらかなスイートポテトフィリング、カリカリ食感が特長のブリュレ等、相性の良いトッピングとの組み合わせで、それぞれ食感の違いを楽しめるラインアップを揃えた。
そして昨年登場した「くりド」は、さらにくりの風味を味わえる新たな生地になって登場。栗のような「ほくほく＆しっとり食感」をドーナツで再現し、マロン風味チョコやマロンホイップを組み合わせることで、“栗”を存分に楽しめるラインアップを揃えている。（modelpress編集部）
販売期間：8月27日（水）〜10月下旬（順次販売終了予定）
対象ショップ：ミスタードーナツ全店（一部ショップ除く）
