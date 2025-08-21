カンボジアの特殊詐欺拠点で拘束され、日本に移送されて逮捕された日本人29人は、SNSなどで勧誘されて渡航し、現地で一日中、詐欺の電話をかけ続けていたとみられることがわかりました。

【写真を見る】カンボジアで一日中“特殊詐欺”の電話かけ続けたか 日本に移送され逮捕された日本人29人 約14億円の詐欺に関与した可能性

詐欺未遂の疑いで逮捕されたのは、いずれも住居・職業不詳の19歳から52歳までの日本人の男女29人です。



警察によりますと29人は、ことし5月にカンボジア北西部の都市ポイペトで、警察官などになりすまして東京都に住む64歳の男性にうその電話をかけ、現金をだまし取ろうとした疑いがもたれています。

29人はカンボジアの現地当局に拘束された後、きのう日本に移送され愛知県警に逮捕されました。



SNSで「お金が稼げる」と勧誘されるなどしてカンボジアに渡航し、中国人の管理下で外出を制限された上にマニュアルを暗記させられ、詐欺の電話を一日中かけ続けていたとみられています。



警察は押収したスマートフォンの解析などから、このグループがことし5月までの4か月間で約14億円の詐欺に関与したとみて実態解明を進めています。