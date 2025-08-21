岸田文雄・前首相は２１日午前、横浜市で開催中の「第９回アフリカ開発会議」（ＴＩＣＡＤ９）で議長代理として演説した。

アフリカの経済成長を図るため、産業や保健・医療、農業、人工知能（ＡＩ）などの分野に関連し、今後３年間で３０万人の人材を育成することを表明した。

岸田氏は「アフリカの最大の強みである若い人材の潜在力を最大限発揮させる」と述べ、産業人材育成を通じて経済多角化や雇用創出を後押しする考えを示した。

演説では、開発援助や産業振興支援も強調し、「国際協力機構（ＪＩＣＡ）は（社会課題の解決を目指す）インパクト投資促進によって、民間資金を動員し、効果的な開発援助を実施する」と語った。政府は、官民で総額１５億ドル（約２２００億円）を気候変動や保健・医療などの分野に投融資する方針だ。

岸田氏は、アフリカのスタートアップ（新興企業）と日本企業が協力して産業を興す枠組み「日本アフリカ産業共創イニシアチブ」を通じて、日本企業の進出と現地産業の成長を促進することも訴えた。米国の関税措置などを念頭に、「日本は世界貿易機関（ＷＴＯ）を核としたルールに基づく多角的貿易体制の維持・強化を支持している」とも述べた。

これに先立ち、石破首相は同日午前、日本とアフリカの官民による署名文書披露式典に出席した。締結された協力文書は、２０２２年にチュニジアで行われた前回会議の３倍を超える３００件以上に上った。

首相は同日午前に中央アフリカやガンビア、サントメ・プリンシペの首脳らと個別会談を行い、教育振興や人材育成支援を通じた２国間関係の発展について意見交換した。