カジサックファミリー、手作り白菜ミルフィーユ鍋に反響「お野菜立派すぎる」「綺麗」
【モデルプレス＝2025/08/21】YouTuber・カジサック（キングコング・梶原雄太）と妻・ヨメサックが8月20日、共同で運用するInstagramを更新。白菜ミルフィーユ鍋を公開し、話題を呼んでいる。
投稿では「キャベツ作りでお世話になってる農家さんから大きい立派な白菜をいただいたので豚バラと白菜のミルフィーユ鍋」と手作りの白菜ミルフィーユ鍋の写真を公開した。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「真似したい」「最高」「綺麗」「ボリューミーで素敵」「お野菜立派すぎる」といったコメントが寄せられている。
カジサックは、2006年に妻（ヨメサック）と結婚。2007年に第1子長男、2009年に第2子長女、2012年に第3子次男、2016年に第4子次女、2020年第5子三女がそれぞれ誕生した。（modelpress編集部）
