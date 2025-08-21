辻ちゃん長女・希空（のあ）「いつもより強め」メイクで雰囲気一変「ギャル感増して可愛い」「似合ってる」の声
【モデルプレス＝2025/08/21】タレント・辻希美の長女である希空（のあ）が20日、自身のInstagramを更新。いつもより濃いメイクを施した姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】辻ちゃん長女「いつもより強め」別人級メイクに衝撃
希空は「メイク変えてみた いつもより強め」とメイクを変更したことを報告。投稿された写真では、キャラクターTシャツを着用し、シャッターが下りた店舗前でポーズを取る姿を披露。いつもよりもアイメイクを濃くし、大人っぽい表情で撮影している様子が確認できる。
この投稿に、ファンからは「雰囲気変わる」「大人っぽくなってる」「強めメイクも似合ってる」「どっちも可愛い」「ギャル感増して可愛い」「メイクうまい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】辻ちゃん長女「いつもより強め」別人級メイクに衝撃
◆希空、強めメイクで雰囲気ガラリ
希空は「メイク変えてみた いつもより強め」とメイクを変更したことを報告。投稿された写真では、キャラクターTシャツを着用し、シャッターが下りた店舗前でポーズを取る姿を披露。いつもよりもアイメイクを濃くし、大人っぽい表情で撮影している様子が確認できる。
この投稿に、ファンからは「雰囲気変わる」「大人っぽくなってる」「強めメイクも似合ってる」「どっちも可愛い」「ギャル感増して可愛い」「メイクうまい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】