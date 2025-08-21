人生が上手くいかない時、ひょんなことから助けられる経験をした人は少なくないだろう。イラストレーターのなおにゃんさんも、ある日出会った救世主によって助けられたひとりだ。そんな救世主との出会いを描いた作品『黒猫ちゃんと初めて会った日の思い出』が、Instagramで3.1万以上のいいねを集めている。



【漫画】仕事が無くて落ち込み続ける毎日…

今からおよそ8年前、当時なおにゃんさんは会社を辞めてフリーランスの作家だった。しかしどれだけ持ち込みをしても、成果は得られずほとんど仕事が無い日々を送っていた。



貯金も減ってきたなおにゃんさんは、「てか、この社会で自分に向いていることってあるのかな......」と気分はどん底まで落ち込んでいる。そんな時、友人からなおにゃんさんに運命の電話がくる。



友人から子猫を保護したものの貰い手がいないという相談を受けたなおにゃんさんは、すぐに譲り受けることに。友人から子猫の入ったケースを受け取って帰宅後、いざケースを開けると中からヒョコッと出てきたのはかわいい黒猫ちゃんだった。



はじめて黒猫ちゃんを見たなおにゃんさんは、その時に感じた衝撃を「すごい…！黒猫なのに光っている…！かわいすぎて発光している…！」と表現し、一瞬で心奪われたようだ。同作のコメント欄には「私もお迎えした時は本当に光輝いて見えた」「私も我が家の猫ちゃんと初めて会った日のことは鮮明に覚えている」など愛猫家の声が集まっている。そんな同作について、作者のなおにゃんさんに話を聞いた。



ー当時はどのように考えて黒猫ちゃんを引き取ったのか教えてください。



当時、自分は仕事もなければ金もなく、自分は何もないんだなぁと世界から断絶されたような気持ちでいたのですが、その隙間を埋めてくれる存在こそが、当時出会った黒猫ちゃんでした。もともと猫は欲しかったのですが、自分は寂しかったんだと思います。



ー黒猫ちゃんを迎え入れてからの日々はどのように変わりましたか？



それまで朝起きるのが憂鬱で仕方がなかったのですが、朝起きると猫に会えると思うと、目覚めることに幸せすら感じるようになりました。それが大きな変化だと思います。



ー最後に猫大好きな読者へ一言お願いします！



猫ってかわいすぎてびっくりしますよね。神様が気合い入れて創造した生き物だと思います、、！地球に生まれてよかった、、！笑



(よろず～ニュース特約・カキMONO.1）