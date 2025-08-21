¡Ö¥Ñ¥ó¤ÎÂÞ¤òÎ±¤á¤ë¥ä¥Ä¡×¤Ç¸¤¤òºî¤Ã¤ÆÃÖ¤¤¤Æ¤¿¤é...¡¡²ÈÂ²¤Îà»Å¶Èá¤Ë6.2Ëü¿Í¤Î¿´¥Û¥¯¥Û¥¯¡ÖÊ¿ÏÂ¤Ê²ÈÂ²¡×
¡Ö¥¢¥ì¤ÎÀµ¼°Ì¾¾ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡¢à¿©¥Ñ¥ó¤ÎÂÞ¤ò¤È¤á¤ë¤ä¤Äá¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û151.8Ëü²óÉ½¼¨¡¢6.2Ëü¤¤¤¤¤Í¤Îà¿©¥Ñ¥ó¤È¤á¤ë¥¢¥ìá¤ÎÊÑ¿È
¡Ö¥Ð¥Ã¥°¡¦¥¯¥í¡¼¥¸¥ã¡¼¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ï¤«¤Ê¤ê¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¤¬¡¢¥¢¥ì¤¬¤«¤ï¤¤¤¯ÊÑ¿È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£
2025Ç¯7·î30Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î£Í10¡Ê¡÷momoyan0729¡Ë¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤½¤ÎÊÑ¿È¤Î»Ñ¡£²¿¤ÎÊÑÅ¯¤â¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥°¡¦¥¯¥í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÈ¾Ê¬¤ËÀÞ¤ê¡¢¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¤ª´é¤òÉÁ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¥¥å¡¼¥È¤Ê¸¤¤ËÁáÊÑ¤ï¤ê¡£
¤½¤·¤Æ£Í10¤µ¤ó¤¬¼«Âð¤Ë¤³¤Î¥¤¥Ì¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¢¤ëàÊÑ²½á¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç......¡£
¡Ö¥Ñ¥ó¤ÎÂÞ¤Î¤È¤á¤ë¤Î¤Ç¥¤¥Ì1É¤ºî¤Ã¤ÆÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤¿¤éÃÎ¤é¤Ì´Ö¤Ë3É¤Áý¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿w(²ÈÂ²¤¬¾¡¼ê¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿)¡×
¤½¤ó¤Ê¤Ä¤Ö¤ä¤¤ÎÄÌ¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏM10¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¤¥Ì¤¿¤Á¤¬¥º¥é¥Ã¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«4É¤¤ËÁý¿£¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
»÷¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÈùÌ¯¤Ë°Û¤Ê¤ê¡¢Ì£¤ï¤¤¿¼¤¤¡£
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿M10¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1É¤ÌÜ¤Î¥¤¥Ì¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿©¥Ñ¥ó¤ò¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¥¯¥í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬Í¾¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£¥²¡¼¥à¡ÖUNDERTALE¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò»²¹Í¤ËÀ½ºî¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ì¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¤·¤¿»þ¤Ï¡Ö¥¤¥Ì¤¬Áý¤¨¤Æ¤ë!!¤¨¤¨¡ª¡©¡×¤È¡¢´ò¤·¤¤¶Ã¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï6Ëü2000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢
¡ÖÊ¿ÏÂ¾Ð ¤½¤·¤ÆÃ¯¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡¢Â¿Ê¬ºî¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¡¢¾¯¤·¥Ë¥Þ¥Ë¥Þ¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¼¤Ã¤Æ»×¤¦¤ÈÌÌÇò¤¤¾Ð¾Ð¡×
¡Ö¤ß¤ó¤Ê´é¤Ë¸ÄÀ½Ð¤Æ¤Æ°¦¤ª¤·¤¤¡×
¡Ö¿´¤¢¤¿¤¿¤Þ¤ë¡×
¡Ö¤È¤Æ¤âÊ¿ÏÂ¤ÇÃçÎÉ¤·¤Ê²ÈÂ²☺️¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ð¥Ã¥¯¥¯¥í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï»È¤¤Êý¼¡Âè¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Þ¤ÇÊñ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤À¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë