私の娘が……。高齢の母親を置いて、彼氏と海外に行くことを決めた娘。母親の本音とは……【ないものねだりの女達。 #664】
Instagramで発信されているゆき蔵さん（@yuki_zo_08）の、漫画「ないものねだりの女達。」を配信！
圭吾とイタリアに行くことを決めた真琴。一緒に出発する2人を、お母さんたちも見送りに来ているようです。
寂しい気持ちがありながらも、お母さんは娘の幸せを願ってこらえていたんですね。真琴のお話はこれで終わりです。次回からは、「美代の場合」がスタートします！
