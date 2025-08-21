エールディヴィジを放映するU-NEXT、配信カードの法則が判明！日本人選手3名の首位NECはまさかの「開幕4戦0試合」
アヤックスの板倉滉やフェイエノールトの上田綺世など、何人もの日本代表選手がプレーするオランダ1部リーグ、エールディヴィジ。
今季もこの2チームに昨季王者PSVを加えた“3強”を中心に優勝争いが展開されるとみられる。
2025-26シーズン、エールディヴィジを戦う日本人選手は現状以下の8名だ。
板倉滉（アヤックス）
上田綺世（フェイエノールト）
渡辺剛（フェイエノールト）
毎熊晟矢（AZ）
小川航基（NEC）
佐野航大（NEC）
塩貝健人（NEC）
三戸舜介（スパルタ）
そんなエールディヴィジの放映権を、今季からU-NEXTが獲得。ここまで毎節4試合を配信している。
そこで気になるのが、どの4試合が配信されているのかという点。せっかく加入したのに、お目当ての試合が観られない！ということにならないよう、開幕4節の配信カードを確認してみた（※第3節と第4節は配信予定カード）。
■第1節
フェイエノールト vs NACブレダ
PSV vs スパルタ
アヤックス vs テルスター
AZ vs フローニンゲン
■第2節
エクセルシオール vs フェイエノールト
ゴー・アヘッド・イーグルス vs アヤックス
トゥウェンテ vs PSV
フォレンダム vs AZ
■第3節
PSV vs フローニンゲン
アヤックス vs ヘラクレス
※CL予選に参加していたフェイエノールト（敗退済み）、ECL予選に参加中のAZはこの週末の試合なし。
■第4節
フォレンダム vs アヤックス
PSV vs テルスター
スパルタ vs フェイエノールト
NACブレダ vs AZ
まとめてみれば一目瞭然、配信カードはPSV、アヤックス、フェイエノールトの3強＋AZの試合。フェイエノールトとAZの試合がない今週末の第3節は2試合のみであることからも、この4チームを中心とした配信で固まっているようだ。
開幕2連勝で首位に立つ、小川航基、佐野航大、塩貝健人の日本人3名が所属するNECは、今のところ第4節まで配信なし…。上記の4チームとの直接対決は配信されるはずだが、それ以外でも中継試合が増えることを期待したい。
欧州サッカー 2025-26シーズン放映権まとめ！「放映・配信先」と料金プラン一覧
なお、U-NEXTでは試合のほか、51分の全試合ハイライトを毎節配信中。少なくともハイライトではチェックできる形となっている。