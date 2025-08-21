似ていると思う「女性芸能人＆男性芸能人」ランキング！ 「近藤春菜＆角野卓造」を抑えた堂々の1位は？
All About ニュース編集部は8月1日に、全国の10〜70代の男女300人を対象に「似ている芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。
顔が似ている芸能人は多くいますが、今回は「女性芸能人と男性芸能人」のペアに注目。性別を超えて、似ていると票を集めたのは誰でしょうか？ 「似ていると思う女性芸能人＆男性芸能人のペア」ランキングを紹介します。
2位に選ばれたのは、お笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜さんと角野卓造さんでした。近藤さんは角野さんにそっくりのビジュアルを生かして、「角野卓造じゃねぇよ！」というギャグでブレーク。『ロンドンハーツ』（テレビ朝日系）への出演で生まれたギャグとなり、角野さんも喜んでいることが番組などで明かされています。
2人は、これまでトーク番組『サワコの朝』（MBS）などで共演済み。本物の親子のような関係を築いているとされ、仲良しなことで有名です。
回答者からは、「昔からネタにされていますが、本当によく似ていると思います」（50代女性／神奈川県）、「本人たちも公認の安心して見ていられるペアなので。微笑ましい」（50代女性／福島県）、「男女の違いくらいしかないんじゃないかな、というくらい全体的に似てます」（50代女性／埼玉県）などの意見が寄せられました。
2人がソフトバンクのCMで共演した際には、見事なコンビネーションを披露。また、バービーさんは『全力！脱力タイムズ』（フジテレビ系）で、山崎さんに扮して登場したこともあります。山崎さんの相方である柴田英嗣さんが見間違えるほどそっくりで、話題を集めました。
回答者からは、「ネタにもしていたぐらいなので、バービーと山崎は似ているというかほぼ同じだと思ってます」（30代女性／山形県）、「兄妹と言われて信じるレベルだから」（50代男性／兵庫県）、「お顔の四角い所とか、ごつい感じがそっくりなので」（50代女性／埼玉県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の筆者：ゆるま 小林 プロフィール
長年にわたってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
