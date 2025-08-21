元歌い手「俺だって薬物食ってラリって殺人未遂まで犯したのに」。luzさん死去で吐露「このリプ欄はおかしい」
歌い手やYouTuberとして活動していた、ぷすさんは8月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。人気歌い手・luzさんの死去について思いを吐露しました。
【投稿】ぷすが赤裸々に思い明かす
「このリプ欄はおかしいと思う」ぷすさんは「俺だって薬物食ってラリって殺人未遂まで犯したのにな なんでluzだけ許されないの」とポスト。同日、死去が報告された人気歌い手のluzさんに思いを巡らせています。luzさんは2024年に「向精神薬取締法違反所持及び使用」にて逮捕されており、同年に自身も殺人未遂の疑いで逮捕されたことに言及しました。
コメントでは「友人の死を自分語るのに利用しないでください」などの厳しい声や、「確かにぷすさんを許してはいないけれど、それでもこのリプ欄はおかしいと思う」「過去は消せないけど、そこからどう生き直すかを見てもらえるかどうかが大事だと思う」など、さまざまな声が寄せられています。
「必ず、復活して魅せます」Xのプロフィールには「必ず、復活して魅せます」とつづり、5月6日にはYouTube動画を公開していたぷすさんです。(文:橋酒 瑛麗瑠)
