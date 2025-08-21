Instagramアカウント「ug_binzo」に投稿されたのは、お水を飲みにきた子犬の様子。

子犬のお水の飲み方は想像と違っていたようで…？思わず吹き出してしまう動画は695万回再生を突破し、「斬新すぎてｗ」「可愛すぎます」といった声が寄せられています。

【動画：子犬の食器台に水を設置→『飲んでくれるかな』と思ったら…想定と違いすぎる『まさかの使い方』】

お水が飲みたい

北海道のお家で暮らす、シベリアンハスキーの子犬の男の子「Jarvis」くん、通称「じゃぶ」くん。喉が乾いたのか、食餌台へお水を飲みにやってきたようです。

食餌台に取り付けられたお皿のお水を飲むじゃぶくん。お水のお皿の隣には、別のお皿を取り付けるための丸い穴が空いていて、じゃぶくんはその穴からお顔を出すという一風変わった食餌台の使い方をしていたんだとか。

想定外の飲み方

わざわざ穴の下からお顔を出すという予想外の食餌台の使い方に、見ているこちらも思わず笑ってしまいます。当のじゃぶくんは、そんなことはお構いなしにとっても満足げにお水を飲んでいます。

じゃぶくんも成長し、今ではこの使い方はしなくなってしまい、飼い主さんは少し寂しく感じているのだそう。斬新すぎる食餌台の使い方で、みんなをほっこりさせてくれたじゃぶくんなのでした。

投稿には「斬新すぎてｗ」「可愛すぎます」「器用に飲んでますねー」「出る時はどうやって出るのかな？」「しばらくこのままでいてほしい」「じわじわくる」といったコメントが寄せられています。

じゃぶくんと弟の「ぷきち」くんの穏やかな日常は、Instagramアカウント「ug_binzo」でチェックすることができます。

