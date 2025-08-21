ダンボール箱に入りたい猫たちが見つめ合う緊張の一瞬！ 仲良し猫らしい解決方法にホッとする

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『平常運転』というオクタグラムとトリさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

トリ(キジシロ)とオクタグラム(ハチワレ)の日常

良いサイズの箱を見つけたキジ白猫のトリちゃん。とりあえず入ってみます。

クルリと回って、飼い主さんを見つめられるこの向きに収まりました。

箱に入ってひと休みするかと思いきや、トリちゃんは耳をピクピク動かして何かを警戒しています。

その視線の先にいたのは、この家で暮らすもう1匹の猫のオクタグラムちゃんです。どうやらこちらもダンボール箱に入りたい様子。

くつろぎたいトリちゃんの方へ近付くオクタグラムちゃん。緊張した空気が漂います。

そしてペロペロとトリちゃんを毛づくろい。平和的な交渉です。

オクタグラムちゃんを見つめ、ダンボールから立ち上がったトリちゃん。

トリちゃんの両足が出たのを確認するとオクタグラムちゃんはダンボール箱へすかさず入り込みました。

飼い主さんにだけ物言たげな表情を一瞬見せて、気持ちを切り替えたらしいトリちゃんです。

一方オクタグラムちゃんは向こうむきに箱へ収まりました。この向きだと視線が気にならずゆっくりできそうです。

視聴者のコメント