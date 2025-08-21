ママさんに「赤ちゃんを起こしちゃダメ」と言われている大型犬ですが、どうしても赤ちゃんと一緒に遊びたいようで…？お昼寝中の赤ちゃんの隣で悶絶する姿が可愛すぎると話題になり、投稿は記事執筆時点で16万5000回再生を突破しています。

【動画：眠っている赤ちゃんをどうしても起こしたい大型犬→あまりにも愛おしい『悶絶する光景』】

どうしても赤ちゃんを起こしたい！

TikTokアカウント「torachan_0830」に投稿されたのは、バーニーズマウンテンドッグの「とらじろう」君と赤ちゃんの微笑ましい日常です。

この日、とらじろう君はお昼寝中の赤ちゃんの隣で、モゾモゾ…と落ち着かない様子を見せていました。ママさんに「起こしちゃダメだよ」と言われているのに、赤ちゃんを起こしたくて仕方ないのです。

「一緒に遊びたいよ～。我慢できないよ～」とばかりに、お手々で自分のお顔をこするとらじろう君。可愛すぎる仕草に、思わず頬が緩みます。

大型犬が悶絶する姿が可愛い

ついに我慢の限界を迎えたとらじろう君は、ママさんがいない隙に赤ちゃんのベッドを鼻先でグイグイ押して、「おい、遊ぼうぜ！起きろっ！」とアピールしはじめたそう。

ところがとらじろう君のお鼻が足に触れても、赤ちゃんは気持ち良さそうに熟睡し続けていたとか。

とらじろう君は仰向けにゴロンと寝転がって、「ママが来ちゃうから、早く起きろよ～」ともどかしそうに体をくねくね…。悶絶中の姿が愛おしすぎます！

最後は諦めモードに

途中でママさんが様子を見に来る気配を察知し、「やべーやべー」と慌てて起き上がる場面も。結局、気のせいだったのはよかったのですが、相変わらず赤ちゃんは目を覚ます気配ゼロ…。

さすがのとらじろう君も心が折れ、「もういいや」と諦めることとなったのでした。

大暴れして強引に起こそうとはせず、最後は諦めて寝かせてくれるところに、とらじろう君の優しさを感じますね。きっと赤ちゃんが目を覚ました後で、仲良く遊んで楽しいひと時を過ごせたことでしょう。

この投稿には「可愛い」といったコメントが寄せられ、とらじろう君が悶絶する姿にときめく人や爆笑する人が続出しています。

TikTokアカウント「torachan_0830」には、とらじろう君と歳の差がある4兄弟の日常が投稿されています。家族愛にあふれた光景が素敵なので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「torachan_0830」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。