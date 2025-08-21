21.5km/Lという高い燃費性能

ステランティス・ジャパンは、ハイブリッドパワートレインを導入した『プジョー2008GTハイブリッド』を発売開始した。

【画像】大本命？プジョー2008にハイブリッドモデル登場！ 全15枚

プジョー2008は、日本の街中にも適したコンパクトなボディサイズのSUVで、取り回しの良さとSUVならではの力強さを両立している。独創的なデザイン、最新世代の3D iコクピット、先進運転支援システムを備え、運転の楽しみや所有する歓びを満たす付加価値により、幅広いユーザーから人気を集めている。



追加モデルとして登場した『プジョー2008GTハイブリッド』。 ステランティス・ジャパン

今回登場した『プジョー2008GTハイブリッド』は、新開発のハイブリッドパワートレインを搭載し、21.5km/L（WLTCモード）という高い燃費性能を実現。車両本体価格は、従来のディーゼルモデルと比較して、8万3000円の引き下げとなる419万円となる。

ボディカラーは、オブセッションブルー、オケナイトホワイト、エリクサーレッド、ペルラネラブラックの4色が用意される。

48Vマイルドハイブリッドを搭載

搭載されるのは48Vマイルドハイブリッドシステムで、新開発の1.2L直列3気筒ガソリンターボエンジンと電動モーター内蔵6速デュアルクラッチ式トランスミッションを組み合わせたもの。

電動モーターのアシストにより発進停止時の振動が抑制され、低速からの力強いトルクの立ち上がりと共にスムーズで心地よい加速を味わえる。また、走行状況によって、約30 km/h まで電気による走行が可能だ。信号待ちの多い市街地走行では、１時間あたり約50% はエンジンを使用しない状態となり、実用燃費が向上する。

プジョー2008GTハイブリッドパワートレイン



プジョー2008GTハイブリッドのハイブリッドパワートレイン。 ステランティス・ジャパン

エンジン：1.2Lガソリンターボエンジン

モーター：15kW

駆動用バッテリー：48V 897.9Wh

システム合計最高出力：107kW/145ps

トランスミッション：6速デュアルクラッチオートマチック

燃費：21.5km/L（WLTC モード）