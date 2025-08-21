俳優の三田村邦彦が２１日、自身が出演するテレビ大阪「おとな旅あるき旅」（土、後６・３０）の放送８００回を記念し、大阪市内の同局で記念ゲストの伊吹吾郎とともに会見を行った。

同番組は２００９年１月にスタートし、旅人を務める三田村が訪れた土地を歩き、その風景や地元の人々とふれあう、“おとなのための”旅番組。９月２０日に放送８００回を迎える。

番組では土地の名物や料理とともに、三田村がお酒をたしなむのも定番で「あべのハルカスでロケをしていたら、自転車に乗っていたおばちゃんから指をさされて『あんた！飲み過ぎやで！』と、怒られてしまいまして」と、苦笑いで明かした。

現在７１歳の三田村だが、「二十歳から今まで、記憶の中では休肝日は一日もない」というほどの酒豪ぶり。年齢を重ねて「めちゃくちゃ減ってます」というが、普段からビール、日本酒またワイン、ウイスキーのロック、ブランデーを飲むことが「毎日のルーティン」であると明かした。

前日も、ロケ中はもちろん、ロケ後も伊吹とともに深夜まで飲み、伊吹は「量が多くてペースも速いから。なんともまあ、『絶対に検査に行ってくれよ！』と思わせる飲みっぷりでしたね」と、笑いつつも心配を口にした。

長続きするコツを問われ。「番組が長く続けばいいなとか考えていなくて。ただ、自分の生き方として正直に生きたい。うそを言うのは絶対にやめようと」と語った三田村。１０００回の大台に向けては「僕が生きていたら続けたいと思いますけど、７６歳って。伊吹さんが今７９歳、伊吹さんを見ていると、やれるんじゃないかな。１０００回をできる限り健康で迎えたいですね」と、笑顔で誓った。