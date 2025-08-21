NTTドコモは、グーグル製のAndroidスマートフォン「Pixel 10」シリーズを8月28日以降、順次発売する。予約はすでに受け付けている。

グーグルの新型スマートフォン

8月28日には「Pixel 10」「Pixel 10 Pro」「Pixel 10 Pro XL」が、10月上旬以降にはフォルダブルスマートフォン「Pixel 10 Pro Fold」が発売される。スマートウォッチ「Pixel Watch 4」とワイヤレスイヤホン「Pixel Buds 2a」も10月上旬以降に発売される。

Pixel 10シリーズは、21日に発表されたグーグルの新型Androidスマートフォン。自分の声で翻訳される「マイボイス通訳」や関連情報を先んじて提示する「マジックサジェスト」などの機能に対応する。

ドコモでは、Pixel 10カラーバリエーションのうち、LemongrassとFrost、Indigoの256GBモデルはドコモオンラインショップのみの取り扱いとなる。Pixel 10 ProのObsidianとPixel 10 Pro Fold（Moonstoneのみ）の512GBモデルも同じく、オンライン限定となる。Pixel 10 Pro XLは、全モデルがドコモオンラインショップのみの取り扱いとなる。

各種キャンペーンも実施

10月31日までにPixel 10を購入すると、「YouTube Premium」（月額1280円）が3カ月間、「Google One Premium 2TB」（月額1450円）と「Fitbit Premium」（月額640円）が6カ月間無料になる。Pixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XL、Pixel 10 Pro Foldを購入すると「YouTube Premium」が3カ月間、「Gemini AI Pro」（月額2900円）、「Fitbit Premium」が6カ月間無料となる。

そのほか、10月31日までにPixel 10シリーズのいずれかとPixel Watch 2/3/4のいずれかを購入し、キャンペーンサイトから応募すると必ず、dポイントが1万ポイントもらえる。

また、9月30日までの期間でPixel 10、Pixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XLをオンラインで購入し。キャンペーンサイトから応募すると、Pixel 10（256GB）とPixel 10 Pro（512GB）はdポイント（期間・用途限定、以下同）が1万ポイント、Pixel 10 Pro XL（256GB/512GB）は同じく1万5000ポイントが付与される。店頭とオンラインではPixel 10 Pro（256GB）購入で1万ポイントの還元を受けられる。