¡ãÂç¿Í¤Î¥¸¥Ö¥ê¡ä¡Ø³³¤Î¾å¤Î¥Ý¥Ë¥ç¡Ù¤Ã¤Æ¿ÆÌÜÀþ¤À¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤É¤³¤íËþºÜ¡ª¡©¥ê¥µ¤Ï¥À¥á¥Þ¥Þ¡©
¼çÂê²Î¤ò»×¤ï¤º¸ý¤º¤µ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ê¡¢ÀÖ¤¤Éþ¤òÃå¤¿½÷¤Î»Ò¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥¸¥Ö¥ê¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø³³¤Î¾å¤Î¥Ý¥Ë¥ç¡Ù¡£¿Æ»Ò¤Ç²¿ÅÙ¤â´Ñ¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Þ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡É®¼Ô¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤³¤í¤Ë¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í¡Ù¤È¤Ê¤é¤ó¤Ç¡Ø³³¤Î¾å¤Î¥Ý¥Ë¥ç¡Ù¤Ï¡¢·«¤êÊÖ¤·´Ñ¤¿¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥Þ¤«¤é¡Ø³³¤Î¾å¤Î¥Ý¥Ë¥ç¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ó¤ÊÅê¹Æ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ë¤Ï¡¢ºîÉÊ¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¬¾¯¤·´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹
¡Ø¥ê¥µ¤Ã¤Æ¤µ¡¢¥À¥á¥Þ¥Þ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡±¿Å¾¹Ó¤¤¤·¤µ¡¢»Ò¤É¤â¤ËÄ«¿©¤ò¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¿©¤Ù¤µ¤»¤ë¤·¡£ÊÝ°é±à¤Î¸¼´Ø¤Þ¤Ç»Ò¤É¤â¤òÁ÷¤Ã¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤É¤³¤íËþºÜ¤À¤è¤Í¡Ù
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¡¢»×¤ï¤ºÉ®¼Ô¤â¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡ª¡×¤Èð÷¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥µ¤Ï¡¢5ºÐ¤ÎÊÝ°é±à»ù¡¦½¡²ð¤Î¥Þ¥Þ¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¥ê¥µ¤Î¼Ö¤Î±¿Å¾¤Ë¤Ï¡¢¥Û¥ó¥È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡£¸òÄÌ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤«¡¢³³¤«¤é³¤¤ËÅ¾Íî¤·¤Ê¤¤¤«¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë½¡²ð¤Î¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ò±¿Å¾¤·¤Ê¤¬¤éçÓ¤á¤Æ¡Ö¤ª¤Ã¤È¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤êÄ¾¤¹¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢¡Ö¤ª¤Ã¤È¡ª¡¡¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£Á°¤ò¸«¤Æ¡ª¡×¤È¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¤òÆÉ¤ó¤À¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é¤â¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¤Ä¤®¤Ä¤®¤È¡£
¡Ø½¡²ð¤Ë¡Ö¥Þ¥Þ¡×¤È¤«¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡×¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ì¾Á°¤Ç¸Æ¤Ð¤»¤Æ¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡Ù
¡Ø²È¤Î¼þ¤ê¤¬³¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢²È¤Ë»Ò¤É¤â¤À¤±»Ä¤·¤Æ»Å»ö¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¡Ù
¡ØÃ¶Æá¡¢»Å»ö¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤è¤Í¡£ÆÍÁ³¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤»Ò¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù
¡Ø¤½¤¦¤½¤¦¡£¤Ç¤â¡¢Ã¶Æá¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤Ëµ¢Âð¤¹¤ë¤Ï¤º¤¬»Å»ö¤Çµ¢¤Ã¤ÆÍè¤º¡£½¡²ð¤Ë³°¿©¤òÃÇ¤é¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤â¡¼¡ª¡×¤Ã¤Æ¥Ó¡¼¥ë°û¤ó¤¸¤ã¤¦¤¢¤¿¤ê¤Ï¶¦´¶¤¹¤ë¡Ù
»Å»ö¾ì¤ÎÆ±Î½¤äÃÏ°è¤Î¿Í¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÇÌµÃã¤ò²¡¤·ÄÌ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Â³½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥ê¥µ¤Î¤è¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¡¢½¡²ð¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê°Ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡£
¤â¤¦1¤Ä¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤É¤³¤í¤Ï¡¢¥Ý¥Ë¥ç¤ÎÀ®Ä¹¤È½¡²ð¤Î¾Íè
¡Ø½¡²ð¤ÏÍ¥½¨¤½¤¦¡£¤Ç¤â¥Ý¥Ë¥ç¤Ï³Ø¹»¤È¤«Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡¡½¡²ð¤¬ÌÌÅÝ¸«¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù
¡Ø½¡²ð¤Î¾Íè¤¬¿´ÇÛ¤À¤è¡£¹¥¤¤Ê»Ò¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥Ý¥Ë¥ç¤¬¼ÙËâ¤·¤Æ¤¤½¤¦¡£ÂçÊÑ¤Ê½÷¤Ë¹¥¤«¤ì¤¿¤â¤ó¤À¤ï¡Ù
¿Í´Ö¤ÎÃË¤Î»Ò¤ËÎø¤ò¤·¤¿µû¤Î½÷¤Î»Ò¤Î¤ªÏÃ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¢¥ó¥Ç¥ë¥»¥ó¤Î¡Ø¿ÍµûÉ±¡Ù¡£¤¿¤À¡Ø¿ÍµûÉ±¡Ù¤ÏÀÄÇ¯¤ÈÌ¼¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÍÄ»ù¤¿¤Á¡£¡Ö¹¥¤¡×¡Ö¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ·ëº§¤¹¤ë2¿Í¤Î»Ñ¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌµÍý¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¥Ý¥Ë¥ç¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤â¤·½¡²ð¤¬ÊÌ¤Î½÷¤Î»Ò¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ý¥Ë¥ç¤Ï¤Þ¤¿ÂçÍò¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¥Ý¥Ë¥ç¤Ï²Ä°¦¤é¤·¤¯¤â¡¢¤«¤Ê¤êÌñ²ð¤Ê½÷¤Î»Ò¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
Âç¿Í¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ï¶Å¤ê¸Ç¤Þ¤Ã¤¿²ÁÃÍ´Ñ¡£»Ò¤É¤â¤Ï³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë
¡Ø³³¤Î¾å¤Î¥Ý¥Ë¥ç¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2008Ç¯¤Î²Æ¡£É®¼Ô¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿Åö»þ¡¢¤Þ¤À»Ò¤É¤â¤¬¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç±Ç²è´Û¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¤¤¤Ä¤«»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë´Ñ¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢»Ò¤É¤â¤¬½¡²ð¤¯¤é¤¤¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËDVD¤Ç´Õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤Ç¤Ë2»ù¤ÎÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿É®¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥µ¤Ï¤«¤Ê¤ê¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ê¥Þ¥Þ¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·°ì½ï¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¡¢¥ê¥µ¤¬¥«¡¼¥Ö¤ò¥®¥å¥ó¤È»×¤¤¤¤ê¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤¹¤´¡¼¤¤¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤¿¤Ö¤ó¡¢¡Ö¥ê¥µ¤Ï±¿Å¾¤¬¤¸¤ç¤¦¤º¡×¡¢¡Ö¥ê¥µ¤Î¼Ö¤Ï³Ú¤·¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£É®¼Ô¤ÎÌÜÀþ¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌÜÀþ¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¥·¡¼¥ó¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬¥Ä¥Ã¥³¥ß¤É¤³¤í¤ò¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¹¤ë¥Þ¥Þ¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¤µ¡¢Âç¿Í¤¬¤Þ¤¸¤á¤Ë¥¢¥ì¥³¥ì¤ÈºÙÉô¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¼ïÎà¤Î±Ç²è¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù
¡Ø¥¢¥Ë¥á¤Ï¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¡¢³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ´Ñ¤ì¤Ð¤¤¤¤¡Ù
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£Åö»þ¤Î±Ç²è»¨»ï¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µÜùõ½Ù´ÆÆÄ¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤ÆÉý¹¤¤À¤Âå¤¬³Ú¤·¤á¤ë¸ä³Ú±Ç²è¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡Ø³³¤Î¾å¤Î¥Ý¥Ë¥ç¡Ù¤òºî¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¥¸¥Ö¥ê¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¤ò¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é´Ñ¤Æ¤¤¤¿»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤ËÌá¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Ç´Ñ¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¸ø³«¤«¤é²¿Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤âÏÃÂê¤¬¿Ô¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤â¤Þ¤¿Ì¾ºî¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼¡¤Ë´Ñ¤ë¤È¤¤Ï¡ØÉ÷¤ÎÃ«¤Î¥Ê¥¦¥·¥«¡Ù¤ä¡ØÅ·¶õ¤Î¾ë¥é¥Ô¥å¥¿¡Ù¡¢¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í¡Ù¤Ê¤É¤ò½é¤á¤Æ´Ñ¤¿¤³¤í¤Î¼«Ê¬¤ËÌá¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Ç¡¢¤ï¤¬»Ò¤È°ì½ï¤Ë´Ñ¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¥ï¥¯¥ï¥¯¤ä¥É¥¥É¥¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤ªÍ¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ú¤ª¤Þ¤±¡Û¥Ý¥Ë¥ç¤Î¥¸¥Ö¥êÈÓ¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤ä¤¹¤¤
¡Ø¥Ï¥à¤¬¤Î¤Ã¤¿¥é¡¼¥á¥ó¡¢¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤À¤è¤Í¡Ù
¡Ø¤Ï¤Á¤ß¤Ä¥Û¥Ã¥È¥ß¥ë¥¯¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡ª¡¡½¡²ð¤Î²È¤ÎÄêÈÖ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£°û¤ß´·¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤À¤è¤Í¡Ù
Â¾¤Î¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¡Ø³³¤Î¾å¤Î¥Ý¥Ë¥ç¡Ù¤Ë¤â¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤¬¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤ÊÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÆÃ¤Ë¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥Ï¥à¤ò¤Î¤»¤¿¥é¡¼¥á¥ó¤È¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¥Û¥Ã¥È¥ß¥ë¥¯¡£É®¼Ô¤Ï¤É¤Á¤é¤â»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ï¥à¤ò¤Î¤»¤ë¤À¤±¤Ç¡¢´ÊÃ±¥¸¥Ö¥êÈÓ¤Ë¡£¤Þ¤¿Åß¤Ëµ¢Âð¤·¤¿¤È¤¤Ë°û¤à¤Ï¤Á¤ß¤Ä¥Û¥Ã¥È¥ß¥ë¥¯¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤È¤Æ¤âìÔÂô¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤è¡£½¡²ð¤ä¥Ý¥Ë¥ç¤Î¤Ë¤Ã¤³¤ê¾Ð¤Ã¤¿´é¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¿Æ»Ò¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡ÊÔ½¸¡¦ÊÔ½¸Éô¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡¦¾¾ËÜ¤¦¤Á