【Google Pixel 10シリーズ】 8月28日 発売予定 8月21日 予約受付開始 価格： 128,900円～（Pixel 10） 174,900円～（Pixel 10 Pro/Pro XL） 267,500円～（Pixel 10 Pro Fold）

Google Pixel 10

Googleはスマートフォン「Pixel 10」シリーズを8月28日に発売する。8月21日から予約受付を開始した。価格は「Pixel 10」が128,900円から、「Pixel 10 Pro/Pro XL」が174,900円から、「Pixel 10 Pro Fold」が267,500円から。

「Pixel 10」シリーズは6.3型ディスプレイ（10 Pro XLは6.8型、10 Pro Foldは8型＋6.4型）を備え、新たに5倍望遠のカメラを装備。「10」と「10 Pro Fold」では最大20倍、「10 Pro/Pro XL」では最大100倍のズームに対応する。ディスプレイ解像度は「10」で1,080×2,424ドット、「10 Pro XL」で1,344×2,992ドット。内折りディスプレイを使用した「10 Pro Fold」は2,076×2,152ドットとなっている。

Google Tensor G5チップセットを採用し、RAMは「10」が12GB、「10 Pro」以上で16GBとなる。Qi2認証済みで「Google Pixelsnap」に対応し、ワイヤレス充電も可能。ストレージは「10」が128/256GB、「10 Pro」以上が256/512GBとなる。

またAI「Gemini」の機能を強化。カメラを通したものをGeminiと共有できる他、「カメラコーチ」として被写体に最適な撮影方法をサポートする。

Google Pixel 10 Pro/Pro XL

Google Pixel 10 Pro Fold

(C)Google