家族6人で回転寿司に行ったら→笑い止まらない理由に1.7万いいね「情景浮かんだ」「ずーっと笑ってる」【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、いとまき(@itomaki_mac)さんの投稿です。
テレビが無いから会話が自然と増えるというのは、ありますよね。自宅だとごはん中にテレビを付けがちですので、ついついテレビに気を取られちゃいます。6人家族のテーブルは、和やかでにぎやかで、ちょっとしたお祭り気分みたいな楽しい場になったのでしょうね。
回転寿司はやっぱり最高に楽しい
家族で回転寿司に行ったという、いとまきさん。ものすごく楽しかったそうです。なんであんなに盛り上がって楽しかったんだろう？と振り返ってみると…。
家族6人で回転寿司に行った。楽しかった。何がそんなに楽しいのかなって考えてた。まずテレビがないからいつもより会話が多い。次は何頼む？って会話も多い。とにかくずっと誰かが喋ってる。お皿の枚数で競争してたりしてそれも楽しい。初めてのサイドメニュー頼んでわけっこしたりしてそれも楽しい。
テレビが無いから会話が自然と増えるというのは、ありますよね。自宅だとごはん中にテレビを付けがちですので、ついついテレビに気を取られちゃいます。6人家族のテーブルは、和やかでにぎやかで、ちょっとしたお祭り気分みたいな楽しい場になったのでしょうね。
この投稿には「これ読んでるだけで情景浮かんで楽しくなりました！」「回転寿司楽しいよね。タッチパネル苦手な父には次何食べるー？とかもうデザート頼んじゃう？とか。ずーっと笑ってる感じ。」といったリプライがついていました。今度の週末に回転寿司行こうかな？と思えるような投稿でした。
記事作成: AKI0509
（配信元: ママリ）