「最高すぎる園！」卒園式当日に娘がおう吐…保育園が見せた感動の対応に称賛続々【ママリ】

「娘が朝からおう吐」波乱の卒園式、保育園の神対応に4千超いいね

くり(@Crystallineazu1)さんの投稿です。卒園式というと、子どもにとっても親にとっても一大イベントですよね。園側も園児たちがステキな思い出になるよう、試行錯誤しながら準備をします。





くりさんの娘さんは6歳になり、いよいよ卒園式の日を迎えました。しかし、当日の朝におう吐してしまったそう。体調不良かと感じるシーンですが、娘さんにはもともとナイーブな部分があるそうです。行事などで緊張すると、プレッシャーでえずいたり、おう吐したりする事があったといいます。熱もなく娘さん本人も登園したいと意思表示したため、園に行ってみることにしたのですが…。

僕は申し訳ない気持ちと感謝の気持ちでグシャグシャになり、涙を流してしまった。そもそも、晴れ舞台に娘の体調管理ができてなかったのは明らかに親の責任だ。なのに、担任が言うには、卒園児達の方から「娘ちゃんのいない卒園式は寂しい」という声があがったとの事。一生忘れられない式になると思う。

娘さんのことは保育園とも共有できており、朝のおう吐の段階で相談し「本人が来れそうであれば連れてきてください」という話があったといいます。緊張による体調不良が出やすい娘さんの卒園式は波乱だったようですが、園の気遣いですてきな式になって良かったですね。



この投稿には「最高のサプライズの提案でしたね」「素晴らしい園に出会えてよかった」といったリプライがついていました。



大きな緊張に襲われながら、娘さんもよく頑張りました。ご両親も不安な中、できる限りの行動をされたことが伝わります。そして何より、ステキなサプライズを計画してくれた保育園に心が温まります。一生忘れることのできない卒園式になったことでしょうね。

古い大学ノートに母が手描き「子育てノート」に8.5万いいね

ぽん🦖8.14(3m👶)(@hy7700o)さんの投稿です。育児手帳や母子手帳、親子日記などに、育児の記録を残している人もいるのではないでしょうか。今はアプリでも日々の記録を残せるので、育児記録は写真と一緒にアプリでまとめている人もいますよね。



しかし、20数年ほど前までは、まだスマホがここまで浸透していなかったので、毎日の記録はデジタルツールよりアナログで残す人もたくさんいました。



ぽん🦖8.14(3m👶)さんのお母さんは、ぽん🦖8.14(3m👶)さんの生まれたころの記録をノートに書き残していたそうですが、内容は愛がいっぱいで、描かれたイラストもとってもかわいいものでした。



ぽん🦖8.14(3m👶)さんがつい「自慢させてください」と思った、母の手作り育児ノート、ぜひごらんください。

うちのママンが作り上げた育児ノートが凄すぎるので自慢させてください…

書かれている文字も添えられたイラストも、とても優しい様子で、見ているだけで自然と笑顔になりますね。ぽん🦖8.14(3m👶)さんの誕生や成長する日々が、本当にうれしかったという気持ちもすごく伝わってきます。



この投稿には「一文字一文字からお母さんの愛情が伝わってくる…素敵なご家族ですね」「本にまとめたら大ヒットしそう」「お母様がかいた赤ちゃんのイラストかわいすぎです」といったリプライがついていました。



お母さんは、このノートを誰かに見せるために書いたのではなかったかもしれません。ぽん🦖8.14(3m👶)さんの成長を感じながら、このノートを見返しては、幸せに浸っていたのではないかと思いました。



筆者の子はもう思春期に突入しているのですが、今日は一緒に写真でも撮ってみようかなとを思わせてくれる、とってもすてきな投稿でした。

「自信をなくしている」図工教諭がこぼした本音と児童の思いに4.1万いいね

しかせんべい(@shikashika555)さんの投稿です。小学校時代、工作や絵画を教わる時間だった「図工」。人によって得意・不得意がありつつも、自分なりの作品が完成した瞬間は喜びがあったのではないでしょうか。



投稿者・しかせんべいさんは、小学5年生のころに図工の先生から意外なお願いをされたそう。おおらかな性格だったというその先生が、児童に頼んだお願いの内容とは…？

思い出した。

小5くらいの時、図工の先生が

「皆さんにお願いがある。図工のいいところ好きなところを書いてほしい。ずっと図工を教えてきたが主要科目に比べてあまりに軽んじられているようで自信をなくしている。どんな小さなことでも思いつくことを書いて」

と紙を配られたことがあった。

おおらかでどっしりとした性格の先生だったのでびっくりしたのを覚えている。時々言葉に詰まって涙ぐんでおられた。

教える立場の人が子供に弱みを見せていること、素の感情を出していることに本当に驚いた。



なにか力づける言葉を伝えたくて一生懸命書いた。

後日、先生からみんなにお礼を言われた。

短い素朴な言葉だけれど実感のこもったものに聞こえた。



そのあとは全くいつもの先生に戻って、相変わらず大きい声で授業をしておられた。



あまり会話をした覚えはないが、いい先生だったという記憶がある。

図工が他の教科に対して軽んじられているように感じ、自信をなくしてしまったという先生。何があったのかはわかりませんが、子どもたちの言葉で元気を取り戻してくれたようでよかったですね。



この投稿には「1時間2時間かかりきりに集中して自分だけの作品を作るって人生の中でもすごい経験だと思う」「自分を自分のために全開にできるところが何より好きだった」「図工からそのまま工学部って感じでした。中学も技術の時間が一番楽しかったかも」といったリプライがついていました。



幅広い体験の中から、自分にとっての「好き」を見つけたり「深めたい」に気づいたりするきっかけになりうる図工の時間。子どもたちが図工を楽しむとともに、先生たちにも自信を持って子どもを導いてほしいと思う投稿でした。

