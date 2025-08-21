グラン デスケールドレスアップボディ【M】with 轟雷】 2026年1月 発売予定 2025年8月21日 予約受付開始 価格：9,900円

コトブキヤは、プラモデル「グランデスケールドレスアップボディ【M】with 轟雷」を2026年1月に発売する。予約受付は2025年8月21日開始。価格は9,900円。

本商品は、「ドレスアップボディ【M】」のCADデータを拡大再設計し、1/6ドール用の服や小物に合わせやすいようにしたもの。頭部には「グランデスケール 轟雷（ヘッドギアなし）」を採用しており、前髪は「通常前髪」と「ジョイント付き前髪」の差し替え式となっている。

また、素体については、ショート丈のキャミソールとショートパンツを着用している「リラックスウェア」と、別売りの22cm～25cm程度のモデル用に制作されている各種ドール服を着せて遊べる仕様の「インナーウェアタイプ」がセットになっている。

スケール：ノンスケール サイズ：全高約250mm パーツ数：51～200 素材：PS、ABS、POM、PVC（非フタル酸） 付属品：リラックスウェアタイプ胴体×1インナーウェアタイプ胴体×1ショートソックス脚パーツ×左右分ハイソックス脚パーツ×左右分オーバーニーソックス脚パーツ×左右分素足パーツ×左右分スニーカー×左右分手首パーツ6種「優雅な平手」「剣持ち手」「持ち手（狭）」「添え手」「ピース」「指さし手B」×各左右分（付属する手首は1セットのため、リラックスウェアとインナーウェアタイプの両方を同じ手首パーツにはできない）首ジョイントAタイプ×2首ジョイントBタイプ×2首ジョイントCタイプ×2 グラン デスケール 轟雷（ヘッドギアなし）」頭部×1表情パーツ（塗装済みタイプ）「通常顔正面向き」「通常顔左向き」「笑顔右向き」

(C) KOTOBUKIYA