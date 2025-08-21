お笑いタレントのイモトアヤコ（39）が6日放送のTBSラジオ「イモトアヤコのすっぴんしゃん」（水曜後11・00）に出演。石川県金沢市の無料施設の充実ぶりに感動した。

親友のアーティスト・中村涼子に会いに息子を連れて金沢に行ったイモト。中村は昨年3月までイモトと同じワタナベエンターテインメントに所属していたイモトの後輩芸人で、今年3月に夫の地元である金沢に移住した。

お互いに小さい子供がいるということもあり、中村がおすすめした運動施設「あめるんパーク」に行ったという。イモトは「大人が100円だけ払えばいい。広さもそうだし施設も“えっ！これ何！？”みたいな。網々のアスレチックみたいなでかい体育館がある。屋内で遊べる広い施設がある。とにかく広さがエグいんですよ。それがほぼほぼ100円。子供は無料。隣にプールも付いている」と施設の充実ぶりに感動。「これは子育てに良いというか。都内だと暑い中屋内行ってもどこも混んでいるってことがまずないことに感動しました」と語った。

3泊4日で金沢に滞在。「基本的に観光地は大人が楽しむところだから、今回は観光地というよりはどっちかっていうと地元の子育てをしている人たちがよく行くような場所メインで行こうか」と、中村や中村の家族におすすめスポットを聞きながら子供が楽しめる施設を訪れたという。

石川県立航空プラザを訪れたといい、「いろいろな歴代の飛行機とか。そこも子供が遊べる巨大なアスレチックみたいなのがある。しかも屋内。夏にぴったりのエリアがあってそこも無料。びっくりよ。飛ばないけどヘリコプターとかにも乗れるの。その施設も全部無料なの」と驚いていた。

さらに、石川県立図書館について、「そこも無料。あれはなんですか！？私、あそこに引っ越そうと思ったよ。最高じゃない！？」と絶賛。「建築物としてまず素晴らしい。入った瞬間に映えるというか。その映える図書館の横に子供が遊べるエリアがあって。絵本もあれば網々のネットでいろいろできる。それも全部無料なの。夏休みが始まったぐらいだったから図書館に来て友達同士でお勉強したりとかのスペースがたくさんあるんだよね」と話した。

「思ったのが、市とか県とかがやっている施設の職員さんが多いね。だからあれだけ清潔感を保てる。そこにお金をかけているんだなって分かる。素晴らしかった。涼子が元々バイトをしていた東村アキコさんが通っていた金沢美術工芸大学も県立図書館の目の前に移転して、それも素晴らしい建物だった。すべての施設が美しいんですよね」と感動しきりだった。