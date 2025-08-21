「これガチです カート乗せられて不服そうだったのに、かわいいねえって店員さんに言ってもらえた瞬間ﾊﾟｧｧって笑顔になります」



【アフター写真】可愛いと褒められたとたん、満面の笑顔に

こんなポストされたのはむさし（@musashi241005）さん。



投稿には、ホームセンターのカートに乗せられてやや不満げな表情を見せる黒柴さんの姿と、その数分後に満面の笑みを浮かべる姿の写真が並んでいました。



「かわいいねえ」と声をかけられた瞬間にガラッと表情が変わるその様子に、多くの人が心を掴まれたようです。



「かわいいって言われた瞬間の『分かってる顔』が好きすぎる」

「これ犬界のキメ顔やん」

「笑顔が人間より人間っぽい」

「まさかの「カートジタバタ芸人」爆誕」



投稿にはたくさんの声が寄せられました。黒柴さんのお名前は名前は、むさしくん。性格は生意気できかんぼうだといいます。ポストをされたむさしさんにお話を伺いました。



ーー店員さんに「かわいいねえ」と声をかけられた時は？



「店員さんが近づいてきて、最初は期待するような表情で『！！』といった顔をしてました！その後に褒められたあとは、尻尾を振って撫でてほしくてカート内でジタバタしてました！」



ーー分かりやすいリアクションをするのですね。



「人が大好きなので、お散歩中知らない人を見かけるとその場でおすわりして撫で待ちしてます」



ーー特に可愛いと感じるのは？



「飼い主が帰ってくるとおもちゃをくわえて喜んでクルクル回るところです！」



カートに乗せられた時の「不満顔」と、声をかけられた後の「笑顔」のギャップがたまらないむさしくん。人が大好きで、褒められるとすぐに表情が明るくなる素直な姿に、多くの人が癒やされたことでしょう。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）