西武の3軍は、8月1日から12日までの12日間、北海道・美唄市でNPB球団では初となる「夏季キャンプ」を実施した。全日程を終え、田邊徳雄3軍野手コーチ（59）が「期間中、最もバットを振り込んだ」と名前を挙げたのが野村和輝内野手（22）だ。

野村和は東大阪大柏原高から独立リーグ石川ミリオンスターズに加入。翌2022年のドラフト会議で西武ライオンズから育成1位の指名を受けた。183センチ、100キロの体にパワーと野球センスを秘め、今季で3年目のシーズンを迎えた。

そのポテンシャルの高さを、今季から三軍野手コーチとして3年ぶりに現場復帰した田邊コーチは見逃さない。のちに6度の本塁打王に輝いた中村剛也内野手（42）、通算2000本安打を達成した栗山巧外野手（42）の若かりし日々を指導してきた経験からも、「野村和の遠くへ飛ばす力はトップレベルの選手と比べてもひけをとらない。あとはコツ。どうしたら芯で捉えて打ち返せるかを体で覚えるだけ」。美唄では連日2時間半に及ぶ個別練習に加え、オフ返上で徹底的にバットを振らせ、つきっきりで指導した。

「ありがたいですよね。どんだけきつい練習でも、その1分1秒が大事だと思うので」と野村和は田邊コーチの熱血指導に感謝してやまない。「合宿だけではなく、普段から田邊さんにはマンツーマンで教わっていて、今年一番一緒にいる時間が長い方です。これまでの2年間は、ただ漠然と『一軍に行きたい』『一軍で活躍したい』と思っていて、自分の長所も短所も理解せず、実績のある先輩やコーチに助言してもらったことをやるだけでした。でも、田邊さんは、例えばティー打撃など基本中の基本を徹底的にやる。打撃練習でも、いい打球が上がるたびに『こう（バットを）出したから飛んだ』など、理屈を考えて、理解して、しっかりと土台を固めていくことの大切さを教わりました。さらに、そうした技術的なことに加えて、野球人としてのあり方とか、グラウンドでの態度、立ち居振る舞いなども教えて下さるんです」。その中で強く心に響いた言葉が二つあるという。「1年でも長くユニフォームを着ろ」と「コツを掴んで蕾が開いたら、お前は1軍でタイトル取らないといけない」である。野村和自身の中で「本塁打王と打点王を獲る」を目標に掲げている。だが、1軍で監督も務めた実績のあるコーチは「タイトルを獲れる能力はある。俺らコーチは形を教えるから、それを試合で掴むのはお前次第だぞ」とはっきりとした言葉で期待を伝えられた。だからこそ「今の自分が悔しくてたまらない」と唇を噛みしめる。「この2年、俺、何をしてきたんだろう？って感じですよね…」

今季は右膝の故障もあり、目標としてきたシーズン中の支配下選手契約は叶わなかった。それでも決して下を向くことはしない。「落ち込む暇があるなら練習します」。グラウンドでは誰よりも声をだし、常に明るく前向きにを心がけている。「『こいつがおったらチームが明るなるわ』と思ってもらえたらいいですし、『あいつのバッティング楽しい』とか『おもろい選手や』と思ってもらえるように、今は残りの期間で結果を残して、まずはもう1年このユニフォームを着られるチャンスをもらえるように頑張ります」

目指すのは、中村剛也に続くホームランアーチストだ。「親や田邊さんはじめ、常に寄り添ってくださっている3軍コーチ陣の想いを裏切らないように必死で練習して、食らいついて、1年、1日でも長くユニフォームを着て、一軍の舞台でホームランをたくさん打つ姿を見てもらいたいんです」

そのために、まずは「コンタクト率と再現性」が目下のテーマ。支えてくれている人たちの存在を胸に前進あるのみだ。（上岡真里江）