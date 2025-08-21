8月19日に放送されたバラエティ番組「相席食堂」に、マルチタレントの真島なおみが出演。過去のトラウマを打ち明けながら大粒の涙を流す一幕があった。

【動画】すらり美脚＆大胆谷間の水着姿（全身あり）

“令和の愛人”というキャッチコピーで知られる真島は、女優・グラビアモデル・DJなど、さまざまなジャンルで活躍中。沖縄県の瀬底島を訪れたこの日は、身長171センチというスレンダーな体型にすらりとした美脚、さらに豊満なEカップの胸をあらわにしたビキニ姿も惜しみなく披露した。

しかし、ロケの冒頭で真島は「人と喋るのちょっと苦手なんですよ」と告白し、特に同世代の女性と話すことにトラウマがあると明かした。そして突然、大粒の涙を流しながら「なんかいっぱい裏切られてきて…」と、その理由を語り始めた。

真島は小学生の頃から芸能活動を行っており、「親友だと思ってた女の子が私の悪口を掲示板に書いていた」などの経験があり、今でも女性と心から話すことができないと打ち明ける。将来、素敵な夫と結婚式を挙げるときには、素敵な友人を招待できるよう、この旅を通してトラウマを克服したいという決意も語った。

真島の涙ながらの告白に対し、ノブが「バカ騒ぎしてボイン揺らさんかい！！」と大声でツッコミを入れると、大悟が「おい。なんちゅうことを言うとんねん」と即座にたしなめる一幕も。果たして、真島なおみは島の人々との交流を通じてトラウマを克服できたのだろうか。