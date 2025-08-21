【お姉ちゃんの呪縛】「もう私はいらないよね？」「もう会わない」私の決断＜第24話＞#4コマ母道場
「きょうだい」におけるそれぞれの立場とは不思議なものです。自分で決めることができないのに、勝手に役割を押し付けられてしまった経験、ありませんか？ それに納得できないまま大人になってしまったら……？ 今回は「お姉ちゃんだから」という言葉を受け入れてきた女性が、「ママ」になることで自分の本当の気持ちに気付いていくお話です。
第24話 キョウカの気持ち：お姉ちゃんじゃない私は、いらないよね
【編集部コメント】
キョウカさんはタクヤさんのフォローもあり、言いたいことをしっかりと言うことができました。「お姉ちゃんじゃない私はいらないよね」なんてわが子に言わせてしまうくらい、実母さんの「お姉ちゃんだから」の呪縛は強いものだったのでしょう。キョウカさんの言葉を受けて、実母さんもミカコさんもまだ納得できない部分はあるかもしれません。ただもうこれ以上話しても、キョウカさんの決意が変わることはないんだろう……そんな風に思っているのではないでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵
第24話 キョウカの気持ち：お姉ちゃんじゃない私は、いらないよね
【編集部コメント】
キョウカさんはタクヤさんのフォローもあり、言いたいことをしっかりと言うことができました。「お姉ちゃんじゃない私はいらないよね」なんてわが子に言わせてしまうくらい、実母さんの「お姉ちゃんだから」の呪縛は強いものだったのでしょう。キョウカさんの言葉を受けて、実母さんもミカコさんもまだ納得できない部分はあるかもしれません。ただもうこれ以上話しても、キョウカさんの決意が変わることはないんだろう……そんな風に思っているのではないでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵