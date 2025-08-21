鹿児島・薩摩川内市の西で台風12号が発生 鹿児島県に線状降水帯のおそれも（8月21日午前11時7分発表の台風情報）
気象庁は21日午前11時7分、台風12号に関する情報第1号を発表した。21日午前9時に薩摩川内市の西で台風12号が発生した。九州南部では22日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒。九州南部では、21日夕方から22日夕方にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性がある。
［気象概況］21日9時に薩摩川内市の西で熱帯低気圧が台風第12号になった。台風はゆっくりした速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は1004ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルとなっている。台風は今後、東寄りに進むため、九州へ上陸する可能性がある。
21日12時から22日12時までに予想される24時間降水量は多い所で、
九州北部地方 80ミリ
九州南部 250ミリ
その後、22日12時から23日12時までに予想される24時間降水量は多い所で、
九州北部地方 60ミリ
九州南部 150ミリ
線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがある。
線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、以下のとおりです。
九州南部 鹿児島県（奄美地方を除く）
21日夕方から22日夕方にかけて
［風の予想］九州南部では22日にかけて強い風の吹く所があるでしょう。台風の接近に伴い、急に風が強まるおそれがあります。
21日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
九州南部 18メートル （25メートル）
22日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
九州南部 18メートル （25メートル）
［波の予想］九州南部では22日にかけて、うねりを伴い波の高い所があるでしょう。
21日に予想される波の高さ
九州南部 3メートル うねりを伴う
22日に予想される波の高さ
九州南部 3メートル うねりを伴う
［防災事項］22日にかけて、九州南部では、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、九州北部地方では注意・警戒してください。また、強風、高波、高潮、落雷、竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。