aespaがNHKで一夜限りのライブ披露 ヒット曲の連続パフォーマンス＆ファンからの質問コーナーも
グローバルガールズグループ・aespaが、NHKの音楽番組『Venue101 Presents』に出演し、ヒット曲満載のライブを披露する。放送は30日午後11時から11時30分まで、NHK総合にてオンエアされる。
【写真】ファンをバックにポーズ！aespaがNHKに登場
『Venue101』は“土曜23時、ライブが生まれる。”をテーマに、毎週アーティストによる熱量の高いパフォーマンスを届けている音楽番組。今回は2020年のデビュー以来、数々のヒットを記録し、ワールドツアーや東京ドーム公演、アメリカビルボード『2024年ベストK-POPソング』選出など、世界的な注目を集めるaespaが登場する。
番組では「Supernova」「Hot Mess」などの代表曲を含むベストライブをNHK101スタジオで収録。さらに、ファンから事前に寄せられた質問にメンバーが答えるコーナーも設けられ、aespaの魅力を多角的に楽しめる構成となっている。
aespaは「Venue101 Presentsで楽曲パフォーマンス、トークをたっぷりとさせて頂きました。こういった機会を頂けたことは光栄ですし、日本のファンの皆さんとスペシャルなステージを作ることが出来て感動しました」とコメント。「今のaespaを詰め込んだ、一夜限りのライブとなっているので、ライブならではの空気感も楽しんで欲しい」とメッセージを寄せている。
■放送予定
8月30日（土）後11：00〜後11：30分＜総合＞
