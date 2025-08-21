城田優、約400万円のソファ中心に空間プロデュース 私物も展示「人を信じたい」
俳優の城田優が21日、都内で行われた「ボーコンセプト」新商品発表会に登場。城田の私物を取り入れたリビングルームを公開した。
【写真】めっちゃ高そう…！私物のオブジェをアピールする城田優
ボーコンセプトは、1952年にデンマークで設立され、現在では世界67カ国に300以上の店舗を展開するグローバルな家具ブランド。2025年秋冬新作コレクション発表会『The Rooms ―3 Ways of Life』において、新商品のソファ「Milano（ミラノ）」をお披露目。「Milano」は、ボーコンセプト史上最もラグジュアリーかつ個性的なデザインが特徴で、エンターテイナーとして日々クリエイティビティーを発揮し、多岐に渡って活躍する城田のイメージにフィットするとして、城田が「Milano」を中心とした空間づくりにおけるプロデュースに携わることとなった。
ソファにおいては居心地のよさやフィット感、遊び心を発揮できるかどうかを重視するという城田は、「Milano」について「今までの中で最高級と断言できる」と絶賛。上質なレザーを使用した「Milano」は、約400万円。城田は「400万円って聞くととんでもないじゃないですか。でも技術や洗練されたアイデアすべてが調和されたMilanoだと思うんですけど、ぜひ座ってください」と呼びかけた。
城田は「ぜひ城田優の魅力とボーコンセプトのMilanoの魅力を掛け算であわせられたらということで、自宅に近い空間に」と、15年かけたコレクションが並んだ棚やニューヨークのアーティストによるアートなど約20点を取り入れた。テーマは「カオス」だといい、「あえていろんなものを」とさまざまにチョイス。
テーブルに置かれたオブジェは、「ジョニー」と名付けているという。「万が一これがさらわれたとしてもそれはこの子の人生」としながら、「人を信じたい」と強調。国内で購入したといい、「目があった瞬間に、この子はうちの門番になれるなと思いまして、この展示が終わったらうちの門番になります」と説明し、「いらっしゃいませと同時に見張ってるぞ？っていう」とユーモアをまじえて話した。
MCは、深海が務めた。
