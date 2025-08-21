ほしのあき（写真はインスタグラム ＠akihoshino_official より）

　騎手の三浦皇成（35）の妻でタレントのほしのあき（48）が20日、自身のインスタグラムを更新。「人中短縮レーザー」を受けたことを報告した。

　「人中1ミリちょっと短くなりました　唇も少しCカールになったよね!?」とコメントし、口の中から施すレーザー治療で人中を短くする美容治療を受けたことを告白。少し上向いた美しい口元をアップで披露している。

　この投稿にファンからは「ステキです」「かわいい」「これからも色々とオススメの施術を教えて頂きたいです」などとコメントが寄せられていた。