48歳・ほしのあき、「人中短縮レーザー」受けたことを報告 上向いた唇に「かわいい」「オススメの施術を教えて」
騎手の三浦皇成（35）の妻でタレントのほしのあき（48）が20日、自身のインスタグラムを更新。「人中短縮レーザー」を受けたことを報告した。
【動画】「人中短縮レーザー」治療後、ほしのあきの上向いた唇
「人中1ミリちょっと短くなりました 唇も少しCカールになったよね!?」とコメントし、口の中から施すレーザー治療で人中を短くする美容治療を受けたことを告白。少し上向いた美しい口元をアップで披露している。
この投稿にファンからは「ステキです」「かわいい」「これからも色々とオススメの施術を教えて頂きたいです」などとコメントが寄せられていた。
