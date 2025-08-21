紗栄子、“印象ガラリ”若々しい新ヘア披露「韓国アイドルみたい」「見た目若すぎる、羨ましい」
タレント・実業家の紗栄子（38）が20日、自身のインスタグラムを更新。“イメチェン”ニューヘアを披露した。
【写真】「韓国アイドルみたい」"印象ガラリ"若々しい新ヘアを披露した紗栄子
「髪をオリーブベージュに染めて前髪とサイドを切った」と報告し、自撮りショットを複数枚アップ。前髪とサイドの髪が切りそろえられた“姫カット”風の新ヘアを披露した。
投稿では「ここにきてTikTok始めようかと思い、最近は動画撮り溜めてます」とも伝えている。
これに対しファンからは「似合いすぎです!!!」「本当にいつも最強可愛い」「韓国アイドルみたい」「きゅーとすぎます」「たまらん！」「見た目若すぎる、羨ましい」「こんな年の重ね方したい！」など、さまざまな声が寄せられている。
