笑福亭鶴瓶、“ハワイの家”で絶景楽しむバカンスショットに反響「いい笑顔」「ハワイに別荘持ってみたい」「おっ金持ちぃ〜」
落語家の笑福亭鶴瓶（73）が20日、自身のインスタグラムを更新。「家から見えるダイヤモンドヘッド、今日も快晴ハワイ最高です」とつづり、ベランダで撮影したプライベートショットを公開した。
鶴瓶は、15日に「つんく、岡村、鶴瓶、ハワイにて」と投稿。ハワイを拠点に活動する音楽プロデューサーのつんく♂（56）、お笑いコンビのナインティナイン・岡村隆史（55）との3ショットを添え、ハワイ旅行に来ていることを伝えていた。
この日は、部屋からハワイの絶景を堪能する写真をアップし、ハワイを楽しんでいる様子を紹介した。
コメント欄には「家！さすがです！」「おっ金持ちぃ〜」「別荘があるなんて、いいなぁ〜」「ハワイに別荘持ってみたい」「鶴瓶さんいい笑顔」「ええなぁ〜」「鶴瓶さん羨ましいです！」「素敵な夏休み！」など、さまざまな声が寄せられている。
