¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÊÆÄÅ¸¼»Õ¤¬¡¢£Ó£é£ø£Ô£Ï£Î£Å£Ó¡¦¾¾Â¼ËÌÅÍ¼ç±é¤Î±Ç²è¡ÖÉÃÂ®£µ¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡×¡Ê£±£°·î£±£°Æü¸ø³«¡¢±ü»³Í³Ç·´ÆÆÄ¡Ë¤Î¼çÂê²Î¡Ö£±£¹£¹£±¡×¡Ê¥ê¥ê¡¼¥¹ÆüÌ¤Äê¡Ë¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬£²£±Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±±Ç²è¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡×¡ÖÅ·µ¤¤Î»Ò¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿·³¤À¿»á¤¬´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤·¡¢£²£°£°£·Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¤Î¼Â¼Ì²½¡£¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ê¥º¥à¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¡Ö¿·³¤¥ï¡¼¥ë¥É¤Î¸¶ÅÀ¡×¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤â¹â¤¯¡¢¸ø³«¤«¤é£±£¸Ç¯¤¿¤Ã¤¿º£¤Ê¤ª°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆÄÅ¤Ï£±£¹£¹£±Ç¯À¸¤Þ¤ì¡££±£°Âå¤Îº¢¡¢¡ÖÉÃÂ®£µ¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡×¤È¿·³¤»á¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿Æ±ºîÉÊ¤Î¾®Àâ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸¶ºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ë¼«¤é¤ò½Å¤Í¡¢³Ú¶Ê¤òÀ©ºî¤·¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤Î±óÌîµ®¼ù¡Ê¾¾Â¼¡Ë¤È¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¼Ä¸¶ÌÀÎ¤¡Ê¹âÈª½¼´õ¡Ë¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬£±£¹£¹£±Ç¯¡££²¿Í¤¬¾®³Ø¹»¤Ç¿´¤òÄÌ¤ï¤»²á¤´¤·¤¿Æü¾ï¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¿§¤¢¤»¤Ê¤¤¡Ö¤¢¤Îº¢¡×¤¬¼çÂê²Î¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡±ü»³´ÆÆÄ¤â£±£¹£¹£±Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢ÊÆÄÅ¤ÈÆ±Ç¯Îð¡£¡Ö´¶ÅÅ¡×¡Ö£Ë£É£Ã£Ë¡¡£Â£Á£Ã£Ë¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤Ê¤É¤Ç¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿£²¿Í¤¬¡¢¼çÂê²Î¤È´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¡£
¡¡ÊÆÄÅ¤Ï¡Ö±Ç²è¤ò»î¼Ì¤Ç½é¤á¤Æ¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¡¢ËÁÆ¬¤«¤é½ª¤ï¤ê¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¤Î¥«¥Ã¥È¤Ë±ü»³¤µ¤ó¤ÎÇ®°Õ¤È¼¹Ç°¤¬Þú¡Ê¤Ë¤¸¡Ë¤à¤½¤Î½ÐÍè±É¤¨¤Ë¡Ø¤¹¤´¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¶½Ê³¤ò¤ª¤Ü¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¶¡¤Î¤³¤í¸¶ºî¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¿ôÇ¯Á°¡¢£Í£Ö´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Î±ü»³¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤ä¤¬¤Æ±Ç²è´ÆÆÄ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿Èà¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤±Ç²è¤ò»£¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¡¢¤ï¤¿¤·¤Îµï¾ì½ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È´¶³´¡£¡Ö±Ç²è¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¶Ê¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Àè½Ò¤Î·Ð°Þ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢Æ±»þ¤Ë¤ï¤¿¤·¤ÎÈ¾À¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢±Ç²è¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Î¡Ø£±£¹£¹£±¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤«¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡¢±óÌî¤Î£±£¸Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¿ÍÀ¸¤ÎÎ¹¤ò¡¢ÍÄ¾¯´ü¡¢¹â¹»À¸¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Î£³¤Ä¤Î»þÂå¤ÇÉÁ¤¯¡£