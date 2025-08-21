パペットスンスン×「niko and ...」が初コラボ！ ロンTやエコバッグなど発売決定
パペットの国〈トゥーホック〉に住むキャラクターのパペットスンスンと、スタイルエディトリアルブランド「niko and ...（ニコアンド）」が初めてコラボレーションしたアイテムが、8月27日（水）から、「niko and ...」公式ウェブストア「and ST（アンドエスティ）」で先行予約販売される。本コラボでは、〈トゥーホック〉を飛び出して旅を楽しむスンスンたちの姿を描いたアートワークなど、“旅”をテーマにしたデザインを中心に、雑貨やウィメンズアパレルをはじめとするアイテムを多数展開する。
【写真】キャップやロンTもかわいい！ スンスン×「ニコアンド」コラボ商品のラインナップほか
■日常に取り入れやすいデザイン
6才のパペットの男の子スンスンの何気ない日常を描いた作品『パペットスンスン』と、“uni9ue senses”（衣・食・住・遊・知・健・旅・音・LOCAL）の9つの要素を通してユニークなモノやコトを提案する企画を展開する「niko and ...」が今回コラボレーション。
家の中をユニークにアップデートするクッションや置き時計などのインテリアアイテムをはじめ、フルーツやハンバーガーなどのモチーフがプリントされたロンTやスンスンの刺しゅうがポイントのキャップなど、日常に取り入れやすいデザインのファッションアイテムが展開される。
「コラボお座りオブジェ」は、スンスン、ノンノン、ゾンゾンの3種類を展開。「ロンT」や「フーディープルオーバー」は普段のコーディネートにさり気なく取り入れられるデザインが特徴。「ぬいぐるみエコバッグ」は、ぬいぐるみの背中のファスナーを開けるとエコバッグが登場する便利仕様だ。
本発売は9月10日（水）からを予定しており、8月27日（水）の10時00分から公式ウェブストア「and ST」で予約発売がスタート。現在同サイトでは、本コラボレーションの一部商品が先行公開されている。
■日常に取り入れやすいデザイン
6才のパペットの男の子スンスンの何気ない日常を描いた作品『パペットスンスン』と、“uni9ue senses”（衣・食・住・遊・知・健・旅・音・LOCAL）の9つの要素を通してユニークなモノやコトを提案する企画を展開する「niko and ...」が今回コラボレーション。
家の中をユニークにアップデートするクッションや置き時計などのインテリアアイテムをはじめ、フルーツやハンバーガーなどのモチーフがプリントされたロンTやスンスンの刺しゅうがポイントのキャップなど、日常に取り入れやすいデザインのファッションアイテムが展開される。
「コラボお座りオブジェ」は、スンスン、ノンノン、ゾンゾンの3種類を展開。「ロンT」や「フーディープルオーバー」は普段のコーディネートにさり気なく取り入れられるデザインが特徴。「ぬいぐるみエコバッグ」は、ぬいぐるみの背中のファスナーを開けるとエコバッグが登場する便利仕様だ。
本発売は9月10日（水）からを予定しており、8月27日（水）の10時00分から公式ウェブストア「and ST」で予約発売がスタート。現在同サイトでは、本コラボレーションの一部商品が先行公開されている。