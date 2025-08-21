人気バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ」の元メンバーで、現在はドラマーの山中綾華が最新ショットを披露した。

２１日までにインスタグラムを更新し、ドラムをたたく写真などをアップ。後ろから光が差すなかで撮影した一枚も見せた。

フォロワーは「光の反射具合とか最高です！可愛すぎ！」「可愛い系からキレイめなお姉さんになってる！」「あやちゃんだ！綺麗すぎる…」「綾華ちゃん美しすぎます！！美女だーーーー！一旦昇天してきます」「えーーーーかわいすぎです。光まで味方につけちゃうあやちゃんさすがです」「まじかわいい」「ほんと可愛いしかっこいいです」「あやちゃん美人すぎる」「綾華さん憧れです…！！」「透明感…すご」「可愛すぎやろがい」「かわいすぎん！？まじで憧れよ！」と興奮が止まらなかった。

ミセスのドラマーだった山中は２０２１年末に脱退。その後２０２３年に社会保険労務士（社労士）の国家試験に合格。この年の合格率は６．４%（厚生労働省公式サイトより）だった。現在はドラマー、社労士として活躍。インスタグラムのプロフィル欄では「ドラマー兼社労士やってます」と自己紹介し、Ｘ（旧ツイッター）でも「士業とドラムの二刀流が私の第二の人生です」と記している。