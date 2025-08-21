俳優の三田村邦彦（71）が“旅人”を務めるテレビ大阪の人気番組「おとな旅あるき旅」（土曜後6・30）が800回記念を迎え、ゲスト出演した伊吹五郎（79）と21日、同局で会見を行った。

2人は1979年にスタートしたヒットドラマ「必殺仕事人」での共演から親交があり、前日の20日に滋賀県草津市内を散策。久々の再会に三田村が「前の晩は修学旅行の前の小学生みたいに、11時に寝たけど夜中の1時に目が覚めて、また3時に起きて、4時に…」と待ち切れなかったと振り返った。

三田村のことを「必殺…」の役名「ヒデ」などと呼ぶ伊吹も「初めて会った時は“なんて純粋な汚れのない人だ”と思ったけれど、久々にあって、印象は当時のまま。800回、改めておめでとう！」と渋い低音で祝福した。

2009年1月にスタートした同番組では、三田村の“飲みっぷり”も話題。「こないだも大阪でロケやってたら、前から自転車乗ってきた知らない女性に“アンタ、飲み過ぎやで！”って指さされて…。妻にも言われたことないのに」などと笑顔で話し「20歳から71歳まで。休肝日は記憶にない」などと豪語した。

今も毎日、ビール→日本酒かワイン→ウイスキーと飲み続けているそうだが「今のところ数値に問題もなく…。健康で生きていたら、1000回は頑張りたい」とぶち上げた。

席上では先月12日に亡くなった元妻の中山麻理さん（享年77）にも言及。「コメントする立場にないと思うので、すべて心にしまって…」と言葉を紡ぎ「まだちょっと若かったな」などと悼んだ。