お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が13日放送のフジテレビ「週刊ナイナイミュージック」（水曜後11・00）に出演。ラッパーで音楽プロデューサーのSKY-HI（38）が社長を務める音楽事務所「BMSG」の本社で大暴れした。

この日、相方・矢部浩之とともに超アーティストファーストだというBMSG本社に潜入した。今年1月に、SKY-HIがゲスト出演した際、事務所訪問を打診していたものが実現したもの。SKY-HIは「こんな早く来た」と苦笑した。

まず、向かったのはレコーディングスタジオ。ここでは岡村の提案で、かつてCDデビューを経験している矢部がレコーディングに挑戦することに。「勝手にシンドバッド」を歌唱すると、SKY-HIは「めちゃくちゃいい声されてるんですね」。これには矢部が「50年以上生きてたら、いじられてんのわかりますよ。俺はバカじゃない。やだ、そんなの」と訴えるも、岡村は「いや、プロデュース、ありますね、これ」とニヤリ。SKY-HIが「いつかぜひ」と返すと、岡村は「いつかぜひ、って今言いましたね。ありがとうございます。いやいや、デビューも決まる、フェスも決まる。トントン拍子ということで」と笑った。

次に向かったのは所属アーティスト専用ジム。岡村がSKY-HIがやっているトレーニングを体験し、汗だくに。着替えで退出した岡村が戻って来ず、SKY-HIは「おそらく何かしら勝手なことはされてると思う」と困惑。続いての場所に向かうと、そこはサウナルーム。

岡村はちゃっかり入浴中。矢部が「あかん勝手に入ったら。ちょっと見たらわかるけど。アーティスト専用やねんて」と注意するも、岡村は「お風呂呼ばれててん。俺もある意味アーティストみたいなもんやし」とすると、矢部は「全然ただの吉本のタレントやねん」とツッコミ。

岡村は「なんか着替えだけしよう思ったら、あれ？と思って。ぱっと見たらこんなとこにお風呂あって。毎日来ていいですか？仕事帰りに。ここ何時までやってますか？」とご満悦。SKY-HIも「1本だけ連絡いただけたら」と返し、笑わせた。

その後も、水風呂も入りスッキリ。「いや、ほんまに良かった。SKY-HIさんと出会えて」と岡村。矢部に「着替えなさい、早く」と注意されるも、今度はバスローブ姿に。SKY-HIが「おかしいじゃないですか。（バスローブは）おかしいです」とツッコミ。岡村は「舘ひろしスタイルでちょっとやらさしてもらって」とニヤリ。さらには超ハイセンスな会議室スペースも見学していた。